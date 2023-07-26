https://ria.ru/20230726/vzryvy-1886475912.html
СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины
СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины
Взрывы слышны в Житомирской, Львовской, Сумской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет украинские издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:46
2023-07-26T19:46
2023-07-26T19:46
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
хмельницкий (город)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3b405667de8a04fc6eac052a46e0ee49.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрывы слышны в Житомирской, Львовской, Сумской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет украинские издание "Страна.ua". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницком. "Сообщают о взрывах в Житомирской области", - пишет "Страна". По информации издания, взрывы также слышны в Сумской и Львовской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
украина
сумская область
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_051934f1126a9df8a84bc2c76372fb63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сумская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины
Страна: в Житомирской, Львовской и Сумской областях Украины слышны взрывы