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СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/vzryvy-1886475912.html
СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины
СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины
Взрывы слышны в Житомирской, Львовской, Сумской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет украинские издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:46
2023-07-26T19:46
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
хмельницкий (город)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрывы слышны в Житомирской, Львовской, Сумской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет украинские издание "Страна.ua". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницком. "Сообщают о взрывах в Житомирской области", - пишет "Страна". По информации издания, взрывы также слышны в Сумской и Львовской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина
сумская область
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украина, сумская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины

Страна: в Житомирской, Львовской и Сумской областях Украины слышны взрывы

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрывы слышны в Житомирской, Львовской, Сумской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет украинские издание "Страна.ua".
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницком.
"Сообщают о взрывах в Житомирской области", - пишет "Страна".
По информации издания, взрывы также слышны в Сумской и Львовской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьХмельницкий (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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