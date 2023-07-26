https://ria.ru/20230726/vzryvy-1886475912.html

СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины

СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины

Взрывы слышны в Житомирской, Львовской, Сумской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет украинские издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:46

2023-07-26T19:46

2023-07-26T19:46

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрывы слышны в Житомирской, Львовской, Сумской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет украинские издание "Страна.ua". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницком. "Сообщают о взрывах в Житомирской области", - пишет "Страна". По информации издания, взрывы также слышны в Сумской и Львовской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

украина

сумская область

хмельницкий (город)

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украина, сумская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф