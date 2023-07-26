https://ria.ru/20230726/svo-1886743146.html

Директор "Татаркино" оценила работу журналистов в период спецоперации

Директор "Татаркино" оценила работу журналистов в период спецоперации - РИА Новости, 27.07.2023

Директор "Татаркино" оценила работу журналистов в период спецоперации

От журналистов и кинематографистов сегодня очень многое зависит, именно они способны донести правду об СВО до зрителя, заявила директор "Татаркино" Миляуша... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-26T21:50

2023-07-26T21:50

2023-07-27T23:45

культура

казань

москва

краснодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100425/54/1004255499_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3343113e92e7d480dc46ee01654cf928.jpg

КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. От журналистов и кинематографистов сегодня очень многое зависит, именно они способны донести правду об СВО до зрителя, заявила директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова в рамках фестиваля "RT.Док: Время героев". Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"открылся в Казани 25 июля. Зрителям представлены 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, организованы встречи с авторами кинолент, круглые столы, дискуссии. "Именно репортеры, которые умеют и хотят работать на передовых, получили дополнительный, я не могу сказать, что шанс, наверное, все-таки возможность сказать свое истинное слово и выразить свою жизненную позицию по отношению к этому. И от журналистов, которые снимают документальные фильмы, тоже очень многое зависит", - сказала Айтуганова в ходе круглого стола "Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги". По ее мнению, очень важно, чтобы и на уровне молодых кинематографистов было понимание, что от них многое зависит, как они преподнесут происходящее в своих фильмах. "Очень важно донести до нашей многомиллионной аудитории правду. И сказать это действительно открыто, в противовес. Мы на самом деле отстаем в пропаганде, это надо признать", - отметила она. Айтуганова назвала благом отсутствие в кинотеатрах сегодня голливудских фильмов, прививающих зрителям голливудские ценности. "Какое-то время был вакуум в кинотеатрах, и сейчас этот вакуум заменяется российскими фильмами. Вот сейчас как раз важно поймать тот самый момент и делать много хорошего продукта нашего, российского, с нашими ценностями, с нашими героями. Время - это самое важное сейчас, время нельзя терять, его нельзя бездарно тратить на какие-то ненужные вещи",- пояснила директор "Татаркино". Кроме того, по мнению Айтугановой, сегодня всем творческим силам, особенно тем, кто занимается кино, важно объединяться. "Нам надо объединяться, и у всех должно быть понимание, что только сильная культурная элита может повлиять на события и вдохновлять людей, которые проливают свою кровь, это важно", - подчеркнула она. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.

https://ria.ru/20230714/festival-1884291233.html

https://ria.ru/20230719/rt-1885113208.html

казань

москва

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, москва, краснодар