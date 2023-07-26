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Директор "Татаркино" оценила работу журналистов в период спецоперации - РИА Новости, 27.07.2023
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Культура
 
21:50 26.07.2023 (обновлено: 23:45 27.07.2023)
https://ria.ru/20230726/svo-1886743146.html
Директор "Татаркино" оценила работу журналистов в период спецоперации
Директор "Татаркино" оценила работу журналистов в период спецоперации - РИА Новости, 27.07.2023
Директор "Татаркино" оценила работу журналистов в период спецоперации
От журналистов и кинематографистов сегодня очень многое зависит, именно они способны донести правду об СВО до зрителя, заявила директор "Татаркино" Миляуша... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-26T21:50
2023-07-27T23:45
культура
казань
москва
краснодар
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КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. От журналистов и кинематографистов сегодня очень многое зависит, именно они способны донести правду об СВО до зрителя, заявила директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова в рамках фестиваля "RT.Док: Время героев". Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"открылся в Казани 25 июля. Зрителям представлены 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, организованы встречи с авторами кинолент, круглые столы, дискуссии. "Именно репортеры, которые умеют и хотят работать на передовых, получили дополнительный, я не могу сказать, что шанс, наверное, все-таки возможность сказать свое истинное слово и выразить свою жизненную позицию по отношению к этому. И от журналистов, которые снимают документальные фильмы, тоже очень многое зависит", - сказала Айтуганова в ходе круглого стола "Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги". По ее мнению, очень важно, чтобы и на уровне молодых кинематографистов было понимание, что от них многое зависит, как они преподнесут происходящее в своих фильмах. "Очень важно донести до нашей многомиллионной аудитории правду. И сказать это действительно открыто, в противовес. Мы на самом деле отстаем в пропаганде, это надо признать", - отметила она. Айтуганова назвала благом отсутствие в кинотеатрах сегодня голливудских фильмов, прививающих зрителям голливудские ценности. "Какое-то время был вакуум в кинотеатрах, и сейчас этот вакуум заменяется российскими фильмами. Вот сейчас как раз важно поймать тот самый момент и делать много хорошего продукта нашего, российского, с нашими ценностями, с нашими героями. Время - это самое важное сейчас, время нельзя терять, его нельзя бездарно тратить на какие-то ненужные вещи",- пояснила директор "Татаркино". Кроме того, по мнению Айтугановой, сегодня всем творческим силам, особенно тем, кто занимается кино, важно объединяться. "Нам надо объединяться, и у всех должно быть понимание, что только сильная культурная элита может повлиять на события и вдохновлять людей, которые проливают свою кровь, это важно", - подчеркнула она. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
https://ria.ru/20230714/festival-1884291233.html
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казань, москва, краснодар
Культура, Казань, Москва, Краснодар
Директор "Татаркино" оценила работу журналистов в период спецоперации

Глава "Татаркино" Айтуганова: журналисты и кинематографисты могут донести правду об СВО

© Fotolia / wellphotoКорреспонденты
Корреспонденты - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Fotolia / wellphoto
Корреспонденты. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. От журналистов и кинематографистов сегодня очень многое зависит, именно они способны донести правду об СВО до зрителя, заявила директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова в рамках фестиваля "RT.Док: Время героев".
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"открылся в Казани 25 июля. Зрителям представлены 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, организованы встречи с авторами кинолент, круглые столы, дискуссии.
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"Именно репортеры, которые умеют и хотят работать на передовых, получили дополнительный, я не могу сказать, что шанс, наверное, все-таки возможность сказать свое истинное слово и выразить свою жизненную позицию по отношению к этому. И от журналистов, которые снимают документальные фильмы, тоже очень многое зависит", - сказала Айтуганова в ходе круглого стола "Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги".
По ее мнению, очень важно, чтобы и на уровне молодых кинематографистов было понимание, что от них многое зависит, как они преподнесут происходящее в своих фильмах.
«
"Очень важно донести до нашей многомиллионной аудитории правду. И сказать это действительно открыто, в противовес. Мы на самом деле отстаем в пропаганде, это надо признать", - отметила она.
Айтуганова назвала благом отсутствие в кинотеатрах сегодня голливудских фильмов, прививающих зрителям голливудские ценности. "Какое-то время был вакуум в кинотеатрах, и сейчас этот вакуум заменяется российскими фильмами. Вот сейчас как раз важно поймать тот самый момент и делать много хорошего продукта нашего, российского, с нашими ценностями, с нашими героями. Время - это самое важное сейчас, время нельзя терять, его нельзя бездарно тратить на какие-то ненужные вещи",- пояснила директор "Татаркино".
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Кроме того, по мнению Айтугановой, сегодня всем творческим силам, особенно тем, кто занимается кино, важно объединяться. "Нам надо объединяться, и у всех должно быть понимание, что только сильная культурная элита может повлиять на события и вдохновлять людей, которые проливают свою кровь, это важно", - подчеркнула она.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
 
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