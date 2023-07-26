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Новый сквер появится на северо-западе Москвы к сентябрю - РИА Новости, 26.07.2023
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15:06 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/skve-1886393122.html
Новый сквер появится на северо-западе Москвы к сентябрю
Новый сквер появится на северо-западе Москвы к сентябрю - РИА Новости, 26.07.2023
Новый сквер появится на северо-западе Москвы к сентябрю
Новый сквер появится к сентябрю этого года между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала в Южном Тушине, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:06
2023-07-26T15:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
южное тушино
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый сквер появится к сентябрю этого года между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала в Южном Тушине, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Проект – продолжение выполненных в прошлые годы работ по благоустройству набережной Сходненского канала со стороны улицы Свободы и участка, ограниченного улицами Фабрициуса и Сходненской", - говорится в сообщении. Отмечается, что на ранее неухоженной территории специалисты обустроят игровую зону в экостиле с качелями, пружинными качалками и каруселью, большим игровым комплексом с веревочным городком и горкой. Кроме того, там появится спортзал под открытым небом: воркаут-комплекс с канатами, кольцами, шведской стенкой, турниками и брусьями, тренажеры для силовых тренировок, с помощью которых можно выполнять комплекс упражнений на руки, жим сидя и лежа, приседание с нагрузкой, и другое спортивное оборудование "Также будет обустроена большая площадка для выгула и дрессировки собак с трамплинами и барьерами, ‍прогулочные и велодорожки вдоль Сходненского канала и современная система освещения", - говорится в сообщении. Добавляется, что дополнительно специалисты озеленят территорию, высадят более 120 деревьев, около 900 кустарников и разобьют около 370 квадратных метров цветников. "Сейчас устанавливаем бордюры, готовим основание для велодорожки, закладываем конструкции под опоры наружного освещения. Полностью завершить благоустройство территории планируем к сентябрю", - уточнили в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230407/kapremont-1863537023.html
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южное тушино, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Южное Тушино, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Новый сквер появится на северо-западе Москвы к сентябрю

© Фото : городское хозяйство МосквыБлагоустройство набережной Сходненского канала со стороны улицы Свободы и участка, ограниченного улицами Фабрициуса и Сходненской
Благоустройство набережной Сходненского канала со стороны улицы Свободы и участка, ограниченного улицами Фабрициуса и Сходненской - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : городское хозяйство Москвы
Благоустройство набережной Сходненского канала со стороны улицы Свободы и участка, ограниченного улицами Фабрициуса и Сходненской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый сквер появится к сентябрю этого года между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала в Южном Тушине, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Проект – продолжение выполненных в прошлые годы работ по благоустройству набережной Сходненского канала со стороны улицы Свободы и участка, ограниченного улицами Фабрициуса и Сходненской", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на ранее неухоженной территории специалисты обустроят игровую зону в экостиле с качелями, пружинными качалками и каруселью, большим игровым комплексом с веревочным городком и горкой.
Кроме того, там появится спортзал под открытым небом: воркаут-комплекс с канатами, кольцами, шведской стенкой, турниками и брусьями, тренажеры для силовых тренировок, с помощью которых можно выполнять комплекс упражнений на руки, жим сидя и лежа, приседание с нагрузкой, и другое спортивное оборудование
«
"Также будет обустроена большая площадка для выгула и дрессировки собак с трамплинами и барьерами, ‍прогулочные и велодорожки вдоль Сходненского канала и современная система освещения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что дополнительно специалисты озеленят территорию, высадят более 120 деревьев, около 900 кустарников и разобьют около 370 квадратных метров цветников.
"Сейчас устанавливаем бордюры, готовим основание для велодорожки, закладываем конструкции под опоры наружного освещения. Полностью завершить благоустройство территории планируем к сентябрю", - уточнили в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЮжное ТушиноГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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