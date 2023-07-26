https://ria.ru/20230726/puteshestviya-1886314920.html
Мишустин отметил рост внутреннего турпотока в России
Мишустин отметил рост внутреннего турпотока в России - РИА Новости, 26.07.2023
Мишустин отметил рост внутреннего турпотока в России
Внутренний турпоток в РФ растёт, свою роль в этом играют и внешние факторы, но и путешествия по России становятся более привлекательными, сообщил... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:23
2023-07-26T10:23
2023-07-26T10:23
туризм
михаил мишустин
россия
новости - туризм
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Внутренний турпоток в РФ растёт, свою роль в этом играют и внешние факторы, но и путешествия по России становятся более привлекательными, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В целом, внутренний поток у нас в стране растет. Конечно, играют роль и внешние факторы. Но очень важно добавить при этом, что путешествия по России становятся всё более привлекательными. Я, например, сам слышу это от друзей, знакомых и, в том числе, от коллег по работе", - сказал он на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. Мишустин подчеркнул, что к развитию туристической отрасли надо подходить комплексно, чтобы вывести качество сервиса на принципиально новый уровень. "Важно комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли. С тем чтобы вывести качество сервиса в сфере на принципиально новый уровень, с учетом именно потенциального спроса... также необходимо, что очень важно, повысить транспортную доступность, модернизировать гостиничную базу", - сказал премьер. Он напомнил, что на реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" за последние два года направили свыше ста миллиардов рублей, предусмотрены средства и на текущий год.
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html
https://ria.ru/20230725/matvienko-1886152040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, новости - туризм
Туризм, Михаил Мишустин, Россия, Новости - Туризм
Мишустин отметил рост внутреннего турпотока в России
Мишустин заявил, что путешествия по России становятся все более привлекательными
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Внутренний турпоток в РФ растёт, свою роль в этом играют и внешние факторы, но и путешествия по России становятся более привлекательными, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В целом, внутренний поток у нас в стране растет. Конечно, играют роль и внешние факторы. Но очень важно добавить при этом, что путешествия по России становятся всё более привлекательными. Я, например, сам слышу это от друзей, знакомых и, в том числе, от коллег по работе", - сказал он на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.
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Мишустин подчеркнул, что к развитию туристической отрасли надо подходить комплексно, чтобы вывести качество сервиса на принципиально новый уровень. "Важно комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли. С тем чтобы вывести качество сервиса в сфере на принципиально новый уровень, с учетом именно потенциального спроса... также необходимо, что очень важно, повысить транспортную доступность, модернизировать гостиничную базу", - сказал премьер.
Он напомнил, что на реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" за последние два года направили свыше ста миллиардов рублей, предусмотрены средства и на текущий год.
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