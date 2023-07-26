https://ria.ru/20230726/pozhar-1886492849.html
К тушению лесных пожаров в Сирии привлекли российские вертолеты
К тушению лесных пожаров в Сирии привлекли российские вертолеты - РИА Новости, 26.07.2023
К тушению лесных пожаров в Сирии привлекли российские вертолеты
Вертолеты российских ВС наряду с сирийской авиацией и почти 30 пожарными командами задействованы в тушении обширных лесных пожаров, вспыхнувших в сирийской... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:44
2023-07-26T21:44
2023-07-26T21:44
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ДАМАСК, 26 июл - РИА Новости. Вертолеты российских ВС наряду с сирийской авиацией и почти 30 пожарными командами задействованы в тушении обширных лесных пожаров, вспыхнувших в сирийской провинции Латакия, сообщил РИА Новости источник в министерстве сельского хозяйства страны. "Пожарные команды продолжают работу, чтобы локализовать лесные пожары, вспыхнувшие в районе деревень Машкита и Сарсакия к северу от города Латакия… В тушении огня днем приняли участие сирийские военные вертолеты и вертолеты российских ВС, в том числе в труднодоступных районах", - рассказал источник. Крупный пожар начался во вторник в лесной местности в районе Машкиты и еще нескольких деревень, которая считается туристической зоной. Согласно источнику, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и горный рельеф местности. По данным источника, еще один пожар вспыхнул на севере провинции близ населенного пункта Рабиа в зоне, граничащей с контролируемыми боевиками районами. К тушению огня привлечено в общей сложности около 28 пожарных команд, сообщил он.
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в мире, латакия (город), сирия
Туризм, В мире, Латакия (город), Сирия
К тушению лесных пожаров в Сирии привлекли российские вертолеты
К тушению лесных пожаров в сирийской Латакии привлекли вертолеты российских ВС
ДАМАСК, 26 июл - РИА Новости. Вертолеты российских ВС наряду с сирийской авиацией и почти 30 пожарными командами задействованы в тушении обширных лесных пожаров, вспыхнувших в сирийской провинции Латакия, сообщил РИА Новости источник в министерстве сельского хозяйства страны.
"Пожарные команды продолжают работу, чтобы локализовать лесные пожары, вспыхнувшие в районе деревень Машкита и Сарсакия к северу от города Латакия… В тушении огня днем приняли участие сирийские военные вертолеты и вертолеты российских ВС, в том числе в труднодоступных районах", - рассказал источник.
Крупный пожар начался во вторник в лесной местности в районе Машкиты и еще нескольких деревень, которая считается туристической зоной. Согласно источнику, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и горный рельеф местности.
По данным источника, еще один пожар вспыхнул на севере провинции близ населенного пункта Рабиа в зоне, граничащей с контролируемыми боевиками районами. К тушению огня привлечено в общей сложности около 28 пожарных команд, сообщил он.
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