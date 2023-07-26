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Российские самолеты сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в Кемере
Российские самолеты сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в Кемере - РИА Новости, 26.07.2023
Российские самолеты сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в Кемере
Более 800 тонн воды сбросили за сутки на горящие леса в окрестностях турецкого Кемера два самолета-амфибии Бе-200ЧС, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T05:32
2023-07-26T05:32
2023-07-26T05:32
кемер
россия
лесные пожары в турции
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
турция
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 800 тонн воды сбросили за сутки на горящие леса в окрестностях турецкого Кемера два самолета-амфибии Бе-200ЧС, сообщили в МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщали, что лесные пожары в Турции помогают тушить два самолета Бе-200ЧС. Летчики работают в сложной горной местности при высокой температуре. "Авиация МЧС России ликвидирует пожар в курортном районе Антальи. За сутки два самолета-амфибии Бе-200ЧС сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в окрестностях города Кемер провинции Анталья", - говорится в телеграм-канале министерства. Как отмечается, основная задача МЧС РФ - в защите от огня отелей и других объектов инфраструктуры на побережье Турции. Пилоты работали при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе, а забор воды из моря проходил при волнах. Лесной пожар охватил горную местность в Кемере вечером в понедельник, в тушении принимают участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов. Пожары на турецком курорте Кемер не представляют угрозы для отелей, туристы продолжают отдыхать, сообщил ранее РИА Новости глава регионального представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Мехмет Акбаба.
https://ria.ru/20230725/antalya-1886135516.html
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кемер, россия, лесные пожары в турции, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), турция, в мире
Кемер, Россия, Лесные пожары в Турции, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Турция, В мире
Российские самолеты сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в Кемере
МЧС: Более 800 тонн воды сбросили российские самолеты на горящие леса турецкого Кемера
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 800 тонн воды сбросили за сутки на горящие леса в окрестностях турецкого Кемера два самолета-амфибии Бе-200ЧС, сообщили в МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщали, что лесные пожары в Турции
помогают тушить два самолета Бе-200ЧС. Летчики работают в сложной горной местности при высокой температуре.
"Авиация МЧС России ликвидирует пожар в курортном районе Антальи
. За сутки два самолета-амфибии Бе-200ЧС сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в окрестностях города Кемер провинции Анталья", - говорится в телеграм-канале министерства.
Как отмечается, основная задача МЧС РФ - в защите от огня отелей и других объектов инфраструктуры на побережье Турции.
Пилоты работали при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе, а забор воды из моря проходил при волнах.
Лесной пожар охватил горную местность в Кемере вечером в понедельник, в тушении принимают участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов. Пожары на турецком курорте Кемер не представляют угрозы для отелей, туристы продолжают отдыхать, сообщил ранее РИА Новости глава регионального представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Мехмет Акбаба.
Генконсульство России в Анталье рассказало о ситуации с пожарами на курорте