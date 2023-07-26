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Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:22 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/postavki-1886286530.html
Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине
Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине - РИА Новости, 26.07.2023
Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок американского оружия Украине находится за гранью морали и здравого смысла, умножая... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T03:22
2023-07-26T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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украина
анатолий антонов
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок американского оружия Украине находится за гранью морали и здравого смысла, умножая человеческие страдания и смерти. США анонсировали во вторник очередной, уже 43-й по счету, пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. "Действия Вашингтона, продолжающего "накачку" своих украинских марионеток оружием - за гранью морали и здравого смысла", - сказал посол журналистам. "Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями", - добавил он. Антонов обвинил США в спонсировании "террористических планов" Киева, к которым он, в частности, отнес атаки на Крымский мост. Тот, по словам посла, не является военным объектом, так как "давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ". "Сколько еще американских (боевых машин пехоты) "Брэдли" должно сгореть, чтобы руководство США наконец осознало, что попытки победить нашу страну "на поле боя" приведут лишь к одному - бесславному поражению русофобов?" - спросил Антонов.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886253363.html
https://ria.ru/20230724/f-16-1886024631.html
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в мире, сша, россия, украина, анатолий антонов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Анатолий Антонов, Вооруженные силы РФ
Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине

Посол Антонов: поставки оружия Украине находятся за гранью морали и здравомыслия

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок американского оружия Украине находится за гранью морали и здравого смысла, умножая человеческие страдания и смерти.
США анонсировали во вторник очередной, уже 43-й по счету, пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов.
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"Действия Вашингтона, продолжающего "накачку" своих украинских марионеток оружием - за гранью морали и здравого смысла", - сказал посол журналистам.
"Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями", - добавил он.
Антонов обвинил США в спонсировании "террористических планов" Киева, к которым он, в частности, отнес атаки на Крымский мост. Тот, по словам посла, не является военным объектом, так как "давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ".
"Сколько еще американских (боевых машин пехоты) "Брэдли" должно сгореть, чтобы руководство США наконец осознало, что попытки победить нашу страну "на поле боя" приведут лишь к одному - бесславному поражению русофобов?" - спросил Антонов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаАнатолий АнтоновВооруженные силы РФ
 
 
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