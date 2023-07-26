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Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра - РИА Новости, 26.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:41 26.07.2023 (обновлено: 14:44 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/pogoda-1886392265.html
Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра
Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра - РИА Новости, 26.07.2023
Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра
Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды погоды после 11.00 и до конца суток, в частности, ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:41
2023-07-26T14:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
погода
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды погоды после 11.00 и до конца суток, в частности, ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град и усиление ветра, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 11.00 и до конца суток в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса. Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, погода, происшествия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода, Происшествия

Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды погоды после 11.00 и до конца суток, в частности, ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град и усиление ветра, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 11.00 и до конца суток в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса.
Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Москвичей предупредили о грозе и граде в среду
Вчера, 08:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыПогодаПроисшествия
 
 
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