https://ria.ru/20230726/pogoda-1886392265.html
Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра
Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра - РИА Новости, 26.07.2023
Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра
Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды погоды после 11.00 и до конца суток, в частности, ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:41
2023-07-26T10:41
2023-07-26T14:44
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды погоды после 11.00 и до конца суток, в частности, ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град и усиление ветра, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 11.00 и до конца суток в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса. Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20230726/pogoda-1886295664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода, Происшествия