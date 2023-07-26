https://ria.ru/20230726/pogoda-1886392265.html

Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра

Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра - РИА Новости, 26.07.2023

Москвичей предупредили о грозе, ливне, граде и ветре после 11 утра

Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды погоды после 11.00 и до конца суток, в частности, ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:41

2023-07-26T10:41

2023-07-26T14:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды погоды после 11.00 и до конца суток, в частности, ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град и усиление ветра, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 11.00 и до конца суток в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса. Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230726/pogoda-1886295664.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, погода, происшествия