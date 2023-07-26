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Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве

Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве - РИА Новости, 26.07.2023

Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве

В Москве на настоящий момент за месяц выпало 112% от месячной нормы осадков, до конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:04

2023-07-26T12:04

2023-07-26T12:23

москва

общество

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве на настоящий момент за месяц выпало 112% от месячной нормы осадков, до конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве на настоящий момент за месяц выпало 84 миллиметра, или 112% от месячной нормы. До конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров", - рассказал Тишковец.Он отметил, что июль идет по графику прохладного, на 1,4 градуса ниже нормы, и влажного месяца, с учетом ожидаемых осадков норма будет перевыполнена в 1,5-1,8 раза.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, евгений тишковец