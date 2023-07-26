Рейтинг@Mail.ru
Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 26.07.2023 (обновлено: 12:23 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/osadki-1886341413.html
Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве
Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве - РИА Новости, 26.07.2023
Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве
В Москве на настоящий момент за месяц выпало 112% от месячной нормы осадков, до конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:04
2023-07-26T12:23
москва
общество
погода
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_0:184:3128:1944_1920x0_80_0_0_a9b58b8868319bd725eaa022a0c81f94.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве на настоящий момент за месяц выпало 112% от месячной нормы осадков, до конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве на настоящий момент за месяц выпало 84 миллиметра, или 112% от месячной нормы. До конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров", - рассказал Тишковец.Он отметил, что июль идет по графику прохладного, на 1,4 градуса ниже нормы, и влажного месяца, с учетом ожидаемых осадков норма будет перевыполнена в 1,5-1,8 раза.
https://realty.ria.ru/20230726/fontany-1886110185.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f645fe23016c38b5b3dde7f6ba0f15ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, погода, евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец
Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве

Синоптик: в Москве на данный момент выпало 112 процентов от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя в Москве
Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве на настоящий момент за месяц выпало 112% от месячной нормы осадков, до конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве на настоящий момент за месяц выпало 84 миллиметра, или 112% от месячной нормы. До конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что июль идет по графику прохладного, на 1,4 градуса ниже нормы, и влажного месяца, с учетом ожидаемых осадков норма будет перевыполнена в 1,5-1,8 раза.
Девушка у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Почему фонтаны в Москве не отключают в дождь?
Вчера, 10:00
 
МоскваОбществоПогодаЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала