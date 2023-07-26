https://ria.ru/20230726/osadki-1886341413.html
Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве
Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве - РИА Новости, 26.07.2023
Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве
В Москве на настоящий момент за месяц выпало 112% от месячной нормы осадков, до конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:04
2023-07-26T12:04
2023-07-26T12:23
москва
общество
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве на настоящий момент за месяц выпало 112% от месячной нормы осадков, до конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве на настоящий момент за месяц выпало 84 миллиметра, или 112% от месячной нормы. До конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров", - рассказал Тишковец.Он отметил, что июль идет по графику прохладного, на 1,4 градуса ниже нормы, и влажного месяца, с учетом ожидаемых осадков норма будет перевыполнена в 1,5-1,8 раза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец
Синоптик заявил о превышении месячной нормы осадков в Москве
Синоптик: в Москве на данный момент выпало 112 процентов от месячной нормы осадков
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве на настоящий момент за месяц выпало 112% от месячной нормы осадков, до конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве на настоящий момент за месяц выпало 84 миллиметра, или 112% от месячной нормы. До конца месяца прогнозируется еще 70 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что июль идет по графику прохладного, на 1,4 градуса ниже нормы, и влажного месяца, с учетом ожидаемых осадков норма будет перевыполнена в 1,5-1,8 раза.
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