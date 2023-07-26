https://ria.ru/20230726/kubinskaya_revolyutsiya-1885929663.html

Кубинская революция (1953)

Кубинская революция (1953) - РИА Новости, 26.07.2023

Кубинская революция (1953)

Кубинская революция – народно-демократическое движение на Кубе в 1950-х годах, направленное на свержение диктатуры Фульхенсио Батисты, справедливое решение... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T01:50

2023-07-26T01:50

2023-07-26T01:50

справки

куба

фидель кастро

рауль кастро

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Кубинская революция – народно-демократическое движение на Кубе в 1950-х годах, направленное на свержение диктатуры Фульхенсио Батисты, справедливое решение аграрного вопроса и освобождение Кубы от экономической и политической зависимости от США. В 1952 году на Кубе установился диктаторский режим Фульхенсио Батисты. Преследованиям подверглись оппозиционные партии и организации, в 1953 году была запрещена деятельность Народной социалистической партии Кубы (НСПК; основана в 1944 году на базе Революционно-коммунистического союза, возникшего в 1940 году в результате слияния КПК и партии Революционный союз). В результате правительственного террора в 1950-х годах в стране погибло не менее 20 тысяч человек.В апреле 1952 года Батиста разорвал дипломатические отношения с СССР.Куба фактически являлась сырьевым придатком США. Американские фирмы контролировали более двух третей экономики, в том числе 90% горнодобывающей промышленности, 90% электрической отрасли и телефонных фирм, 80% коммунальных предприятий, 80% потребления горючего, половину посевов сахарного тростника и т.д. Значительная часть земли принадлежала крупным землевладельцам-латифундистам. Около 0,5% землевладельцев имели в своих руках более трети земельного фонда. Причем в крупнейших латифундиях (землевладение) обрабатывалось только около 10% земли. До 200 тысяч крестьянских семей были безземельными. Безработица при Батисте достигла рекордной цифры в 40%.Значительная часть доходов выводилась инвесторами за пределы острова, оставшиеся средства "оседали" в руках Батисты и его ближайшего окружения. На Кубе началось протестное движение. Активный протест возник главным образом в молодежной среде: студенты и молодые специалисты стали объединяться в революционные кружки.В этих условиях созданная молодым адвокатом Фиделем Кастро из бывших членов Партии кубинского народа подпольная группировка 26 июля 1953 года совершила нападение на казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, которое, по замыслу его организаторов, должно было послужить сигналом к общенациональному восстанию. Однако попытка поднять восстание потерпела неудачу, Кастро и другие участники выступления были арестованы и осуждены, причем сам Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюремного заключения.Накануне президентских выборов в ноябре 1954 года кубинские власти объявили амнистию политическим заключенным, в 1955 году многие участники нападения на казармы Монкада эмигрировали в Мексику, где сформировали военно-политическую организацию "Движение 26 июля". Она имела 62 зарубежных филиала, задачей которых являлись сбор средств, закупка оружия и боеприпасов и отправка их на Кубу.Оппозиционные выступления на самой Кубе в этот период возглавили Народно-социалистическая партия Кубы (НСПК) и созданная в феврале 1956 года вооруженная организация студентов "Революционный директорат". В 1955-1956 годах НСПК организовала ряд забастовок рабочих сахарной промышленности, городского транспорта и др.2 декабря 1956 года группа революционеров (82 человека) под руководством Фиделя Кастро высадилась на острове с яхты "Гранма" и начала боевые действия против правительственных войск. Не добившись успеха, повстанцы отошли в горы Сьерра-Маэстра.В период 1957-1958 годах повстанцы провели десятки мелких и несколько крупных операций. 13 марта 1957 года активисты "Революционного директората" попытались взять штурмом президентский дворец в Гаване (в память об этом событии организация стала называться "Революционный директорат 13 марта"). В январе-мае 1957 года отряд Фиделя Кастро одержал первые победы над правительственными силами у Ла-Платы и Эль-Уверо. Пополняясь за счет местного населения, главным образом из числа сельскохозяйственных рабочих, отряд постепенно превратился в повстанческую армию, которая к концу 1958 года насчитывала свыше трех тысяч человек.В марте 1958 года колонна под командованием Рауля Кастро (брат Фиделя Кастро) развернула боевые действия в горах Сьерра-дель-Кристаль, колонна Хуана Альмейды Боске – в районе города Сантьяго-де-Куба (3-й фронт). В феврале 1958 года вооруженная группа во главе с Фауре Чомоном Медьявильей высадилась в заливе Нуэвитас и укрепилась в горах Сьерра-дель-Эскамбрай в центральной части острова. В августе-октябре 1958 года повстанческая армия взяла под контроль практически всю провинцию Орьенте, отряды Камило Сьенфуэгоса Горриарана и Эрнесто Че Гевара овладели провинцией Лас-Вильяс. К концу 1958 года партизанские отряды действовали во всех провинциях страны, кроме Гаваны.31 декабря 1958 года главнокомандующий вооруженными силами Кубы доложил Батисте, что армия полностью утратила боеспособность и не сможет остановить наступление повстанцев на Гавану. В ночь на 1 января семья Батисты и семьи еще 124 крупнейших функционеров его режима покинули остров. Оставленная ими администрация фактически прекратила свое существование.1 января 1959 года Че Гевара и Сьенфуэгос Горриарана взяли город Санта-Клара (провинция Лас-Вильяс) и развернули наступление на столицу. 2 января 1959 года повстанческая армия вошла в Гавану, было образовано Революционное правительство, которое в феврале 1959 года возглавил Фидель Кастро, завоевавший к этому времени авторитет бесспорного лидера Кубинской революции и национального лидера Кубы.Ежегодно 26 июля Куба отмечает День национального восстания.Каждый год все провинции республики участвуют в соревновании за право проведения главных торжеств. В 2023 году основные торжества пройдут в городе Хобабо в провинции Лас-Тунас.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, куба, фидель кастро, рауль кастро