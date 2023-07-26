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Кубинская революция (1953) - РИА Новости, 26.07.2023
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01:50 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/kubinskaya_revolyutsiya-1885929663.html
Кубинская революция (1953)
Кубинская революция (1953) - РИА Новости, 26.07.2023
Кубинская революция (1953)
Кубинская революция – народно-демократическое движение на Кубе в 1950-х годах, направленное на свержение диктатуры Фульхенсио Батисты, справедливое решение... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T01:50
2023-07-26T01:50
справки
куба
фидель кастро
рауль кастро
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Кубинская революция – народно-демократическое движение на Кубе в 1950-х годах, направленное на свержение диктатуры Фульхенсио Батисты, справедливое решение аграрного вопроса и освобождение Кубы от экономической и политической зависимости от США. В 1952 году на Кубе установился диктаторский режим Фульхенсио Батисты. Преследованиям подверглись оппозиционные партии и организации, в 1953 году была запрещена деятельность Народной социалистической партии Кубы (НСПК; основана в 1944 году на базе Революционно-коммунистического союза, возникшего в 1940 году в результате слияния КПК и партии Революционный союз). В результате правительственного террора в 1950-х годах в стране погибло не менее 20 тысяч человек.В апреле 1952 года Батиста разорвал дипломатические отношения с СССР.Куба фактически являлась сырьевым придатком США. Американские фирмы контролировали более двух третей экономики, в том числе 90% горнодобывающей промышленности, 90% электрической отрасли и телефонных фирм, 80% коммунальных предприятий, 80% потребления горючего, половину посевов сахарного тростника и т.д. Значительная часть земли принадлежала крупным землевладельцам-латифундистам. Около 0,5% землевладельцев имели в своих руках более трети земельного фонда. Причем в крупнейших латифундиях (землевладение) обрабатывалось только около 10% земли. До 200 тысяч крестьянских семей были безземельными. Безработица при Батисте достигла рекордной цифры в 40%.Значительная часть доходов выводилась инвесторами за пределы острова, оставшиеся средства "оседали" в руках Батисты и его ближайшего окружения. На Кубе началось протестное движение. Активный протест возник главным образом в молодежной среде: студенты и молодые специалисты стали объединяться в революционные кружки.В этих условиях созданная молодым адвокатом Фиделем Кастро из бывших членов Партии кубинского народа подпольная группировка 26 июля 1953 года совершила нападение на казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, которое, по замыслу его организаторов, должно было послужить сигналом к общенациональному восстанию. Однако попытка поднять восстание потерпела неудачу, Кастро и другие участники выступления были арестованы и осуждены, причем сам Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюремного заключения.Накануне президентских выборов в ноябре 1954 года кубинские власти объявили амнистию политическим заключенным, в 1955 году многие участники нападения на казармы Монкада эмигрировали в Мексику, где сформировали военно-политическую организацию "Движение 26 июля". Она имела 62 зарубежных филиала, задачей которых являлись сбор средств, закупка оружия и боеприпасов и отправка их на Кубу.Оппозиционные выступления на самой Кубе в этот период возглавили Народно-социалистическая партия Кубы (НСПК) и созданная в феврале 1956 года вооруженная организация студентов "Революционный директорат". В 1955-1956 годах НСПК организовала ряд забастовок рабочих сахарной промышленности, городского транспорта и др.2 декабря 1956 года группа революционеров (82 человека) под руководством Фиделя Кастро высадилась на острове с яхты "Гранма" и начала боевые действия против правительственных войск. Не добившись успеха, повстанцы отошли в горы Сьерра-Маэстра.В период 1957-1958 годах повстанцы провели десятки мелких и несколько крупных операций. 13 марта 1957 года активисты "Революционного директората" попытались взять штурмом президентский дворец в Гаване (в память об этом событии организация стала называться "Революционный директорат 13 марта"). В январе-мае 1957 года отряд Фиделя Кастро одержал первые победы над правительственными силами у Ла-Платы и Эль-Уверо. Пополняясь за счет местного населения, главным образом из числа сельскохозяйственных рабочих, отряд постепенно превратился в повстанческую армию, которая к концу 1958 года насчитывала свыше трех тысяч человек.В марте 1958 года колонна под командованием Рауля Кастро (брат Фиделя Кастро) развернула боевые действия в горах Сьерра-дель-Кристаль, колонна Хуана Альмейды Боске – в районе города Сантьяго-де-Куба (3-й фронт). В феврале 1958 года вооруженная группа во главе с Фауре Чомоном Медьявильей высадилась в заливе Нуэвитас и укрепилась в горах Сьерра-дель-Эскамбрай в центральной части острова. В августе-октябре 1958 года повстанческая армия взяла под контроль практически всю провинцию Орьенте, отряды Камило Сьенфуэгоса Горриарана и Эрнесто Че Гевара овладели провинцией Лас-Вильяс. К концу 1958 года партизанские отряды действовали во всех провинциях страны, кроме Гаваны.31 декабря 1958 года главнокомандующий вооруженными силами Кубы доложил Батисте, что армия полностью утратила боеспособность и не сможет остановить наступление повстанцев на Гавану. В ночь на 1 января семья Батисты и семьи еще 124 крупнейших функционеров его режима покинули остров. Оставленная ими администрация фактически прекратила свое существование.1 января 1959 года Че Гевара и Сьенфуэгос Горриарана взяли город Санта-Клара (провинция Лас-Вильяс) и развернули наступление на столицу. 2 января 1959 года повстанческая армия вошла в Гавану, было образовано Революционное правительство, которое в феврале 1959 года возглавил Фидель Кастро, завоевавший к этому времени авторитет бесспорного лидера Кубинской революции и национального лидера Кубы.Ежегодно 26 июля Куба отмечает День национального восстания.Каждый год все провинции республики участвуют в соревновании за право проведения главных торжеств. В 2023 году основные торжества пройдут в городе Хобабо в провинции Лас-Тунас.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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Артем Смирнов
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справки, куба, фидель кастро, рауль кастро
Справки, Куба, Фидель Кастро, Рауль Кастро

Кубинская революция (1953)

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы, возглавляемые Фиделем Кастро, штурмуют армейские казармы Монкада, где расквартированы части армии Батисты. 26 июля 1953 года
Бойцы, возглавляемые Фиделем Кастро, штурмуют армейские казармы Монкада, где расквартированы части армии Батисты. 26 июля 1953 года - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости
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Кубинская революция – народно-демократическое движение на Кубе в 1950-х годах, направленное на свержение диктатуры Фульхенсио Батисты, справедливое решение аграрного вопроса и освобождение Кубы от экономической и политической зависимости от США.
В 1952 году на Кубе установился диктаторский режим Фульхенсио Батисты. Преследованиям подверглись оппозиционные партии и организации, в 1953 году была запрещена деятельность Народной социалистической партии Кубы (НСПК; основана в 1944 году на базе Революционно-коммунистического союза, возникшего в 1940 году в результате слияния КПК и партии Революционный союз). В результате правительственного террора в 1950-х годах в стране погибло не менее 20 тысяч человек.
В апреле 1952 года Батиста разорвал дипломатические отношения с СССР.
Куба фактически являлась сырьевым придатком США. Американские фирмы контролировали более двух третей экономики, в том числе 90% горнодобывающей промышленности, 90% электрической отрасли и телефонных фирм, 80% коммунальных предприятий, 80% потребления горючего, половину посевов сахарного тростника и т.д. Значительная часть земли принадлежала крупным землевладельцам-латифундистам. Около 0,5% землевладельцев имели в своих руках более трети земельного фонда. Причем в крупнейших латифундиях (землевладение) обрабатывалось только около 10% земли. До 200 тысяч крестьянских семей были безземельными. Безработица при Батисте достигла рекордной цифры в 40%.
Значительная часть доходов выводилась инвесторами за пределы острова, оставшиеся средства "оседали" в руках Батисты и его ближайшего окружения.
На Кубе началось протестное движение. Активный протест возник главным образом в молодежной среде: студенты и молодые специалисты стали объединяться в революционные кружки.
В этих условиях созданная молодым адвокатом Фиделем Кастро из бывших членов Партии кубинского народа подпольная группировка 26 июля 1953 года совершила нападение на казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, которое, по замыслу его организаторов, должно было послужить сигналом к общенациональному восстанию. Однако попытка поднять восстание потерпела неудачу, Кастро и другие участники выступления были арестованы и осуждены, причем сам Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюремного заключения.
Накануне президентских выборов в ноябре 1954 года кубинские власти объявили амнистию политическим заключенным, в 1955 году многие участники нападения на казармы Монкада эмигрировали в Мексику, где сформировали военно-политическую организацию "Движение 26 июля". Она имела 62 зарубежных филиала, задачей которых являлись сбор средств, закупка оружия и боеприпасов и отправка их на Кубу.
Оппозиционные выступления на самой Кубе в этот период возглавили Народно-социалистическая партия Кубы (НСПК) и созданная в феврале 1956 года вооруженная организация студентов "Революционный директорат". В 1955-1956 годах НСПК организовала ряд забастовок рабочих сахарной промышленности, городского транспорта и др.
2 декабря 1956 года группа революционеров (82 человека) под руководством Фиделя Кастро высадилась на острове с яхты "Гранма" и начала боевые действия против правительственных войск. Не добившись успеха, повстанцы отошли в горы Сьерра-Маэстра.
В период 1957-1958 годах повстанцы провели десятки мелких и несколько крупных операций. 13 марта 1957 года активисты "Революционного директората" попытались взять штурмом президентский дворец в Гаване (в память об этом событии организация стала называться "Революционный директорат 13 марта"). В январе-мае 1957 года отряд Фиделя Кастро одержал первые победы над правительственными силами у Ла-Платы и Эль-Уверо. Пополняясь за счет местного населения, главным образом из числа сельскохозяйственных рабочих, отряд постепенно превратился в повстанческую армию, которая к концу 1958 года насчитывала свыше трех тысяч человек.
В марте 1958 года колонна под командованием Рауля Кастро (брат Фиделя Кастро) развернула боевые действия в горах Сьерра-дель-Кристаль, колонна Хуана Альмейды Боске – в районе города Сантьяго-де-Куба (3-й фронт). В феврале 1958 года вооруженная группа во главе с Фауре Чомоном Медьявильей высадилась в заливе Нуэвитас и укрепилась в горах Сьерра-дель-Эскамбрай в центральной части острова. В августе-октябре 1958 года повстанческая армия взяла под контроль практически всю провинцию Орьенте, отряды Камило Сьенфуэгоса Горриарана и Эрнесто Че Гевара овладели провинцией Лас-Вильяс. К концу 1958 года партизанские отряды действовали во всех провинциях страны, кроме Гаваны.
31 декабря 1958 года главнокомандующий вооруженными силами Кубы доложил Батисте, что армия полностью утратила боеспособность и не сможет остановить наступление повстанцев на Гавану. В ночь на 1 января семья Батисты и семьи еще 124 крупнейших функционеров его режима покинули остров. Оставленная ими администрация фактически прекратила свое существование.
1 января 1959 года Че Гевара и Сьенфуэгос Горриарана взяли город Санта-Клара (провинция Лас-Вильяс) и развернули наступление на столицу. 2 января 1959 года повстанческая армия вошла в Гавану, было образовано Революционное правительство, которое в феврале 1959 года возглавил Фидель Кастро, завоевавший к этому времени авторитет бесспорного лидера Кубинской революции и национального лидера Кубы.
Ежегодно 26 июля Куба отмечает День национального восстания.
Каждый год все провинции республики участвуют в соревновании за право проведения главных торжеств. В 2023 году основные торжества пройдут в городе Хобабо в провинции Лас-Тунас.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиКубаФидель КастроРауль Кастро
 
 
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