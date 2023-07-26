https://ria.ru/20230726/investitsii-1886500226.html

Кубань инвестировала 71,4 миллиарда рублей в 22 крупных проекта

Кубань инвестировала 71,4 миллиарда рублей в 22 крупных проекта - РИА Новости, 26.07.2023

Кубань инвестировала 71,4 миллиарда рублей в 22 крупных проекта

Краснодарский край в 2023 году реализовал 22 инвестпроекта, общая сумма вложений составила 71,4 миллиарда рублей, это позволило создать более 1,6 тысячи новых... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T23:08

2023-07-26T23:08

2023-07-26T23:08

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Краснодарский край в 2023 году реализовал 22 инвестпроекта, общая сумма вложений составила 71,4 миллиарда рублей, это позволило создать более 1,6 тысячи новых рабочих мест, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Александр Руппель. "С начала года в крае реализовано уже 22 крупных инвестпроекта свыше 100 миллионов рублей каждый. Их общая сумма составила 71,4 миллиарда рублей, создано более 1,6 тысячи новых рабочих мест. По стоимости реализованных проектов за 6,5 месяцев мы уже приближаемся к показателям всего 2022 года. За прошлый год в регионе было реализовано 114 крупных проектов на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. Это позволило создать 3,5 тысячи рабочих мест", - передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля. Он отметил, что на данный момент в крае реализуется более 500 крупных инвестпроектов на общую сумму порядка 2,8 триллиона рублей, что позволит создать около 93 тысяч новых рабочих мест, а это, по словам Руппеля, "рекордные значения в истории региона". "Высокую активность проявляют инвесторы не только в отраслях традиционной специализации региона - таких как АПК, санкур, транспорт и логистика, виноградарство и виноделие, но и в промышленности, девелопменте и создании комфортной городской среды", - добавил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани Василий Воробьев. Краснодарский край на протяжении многих лет удерживает первенство в Южном федеральном округе по количеству и стоимости инвестпроектов. Каждый второй крупнейший проект в ЮФО реализуется на территории Кубани, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230725/kuban-1886275668.html

краснодарский край

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краснодарский край