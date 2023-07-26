Рейтинг@Mail.ru
Кубань инвестировала 71,4 миллиарда рублей в 22 крупных проекта - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:08 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/investitsii-1886500226.html
Кубань инвестировала 71,4 миллиарда рублей в 22 крупных проекта
Кубань инвестировала 71,4 миллиарда рублей в 22 крупных проекта - РИА Новости, 26.07.2023
Кубань инвестировала 71,4 миллиарда рублей в 22 крупных проекта
Краснодарский край в 2023 году реализовал 22 инвестпроекта, общая сумма вложений составила 71,4 миллиарда рублей, это позволило создать более 1,6 тысячи новых... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T23:08
2023-07-26T23:08
краснодарский край
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_24b61330d8e724e8f9ce843e9e464b71.jpg
КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Краснодарский край в 2023 году реализовал 22 инвестпроекта, общая сумма вложений составила 71,4 миллиарда рублей, это позволило создать более 1,6 тысячи новых рабочих мест, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Александр Руппель. "С начала года в крае реализовано уже 22 крупных инвестпроекта свыше 100 миллионов рублей каждый. Их общая сумма составила 71,4 миллиарда рублей, создано более 1,6 тысячи новых рабочих мест. По стоимости реализованных проектов за 6,5 месяцев мы уже приближаемся к показателям всего 2022 года. За прошлый год в регионе было реализовано 114 крупных проектов на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. Это позволило создать 3,5 тысячи рабочих мест", - передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля. Он отметил, что на данный момент в крае реализуется более 500 крупных инвестпроектов на общую сумму порядка 2,8 триллиона рублей, что позволит создать около 93 тысяч новых рабочих мест, а это, по словам Руппеля, "рекордные значения в истории региона". "Высокую активность проявляют инвесторы не только в отраслях традиционной специализации региона - таких как АПК, санкур, транспорт и логистика, виноградарство и виноделие, но и в промышленности, девелопменте и создании комфортной городской среды", - добавил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани Василий Воробьев. Краснодарский край на протяжении многих лет удерживает первенство в Южном федеральном округе по количеству и стоимости инвестпроектов. Каждый второй крупнейший проект в ЮФО реализуется на территории Кубани, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230725/kuban-1886275668.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_171:0:2828:1993_1920x0_80_0_0_6d5a19fafad78fcb7e317ed14b95a1aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Кубань инвестировала 71,4 миллиарда рублей в 22 крупных проекта

Кубань инвестировала 71,4 миллиарда рублей в 22 крупных проекта с начала года

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Краснодарский край в 2023 году реализовал 22 инвестпроекта, общая сумма вложений составила 71,4 миллиарда рублей, это позволило создать более 1,6 тысячи новых рабочих мест, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Александр Руппель.
"С начала года в крае реализовано уже 22 крупных инвестпроекта свыше 100 миллионов рублей каждый. Их общая сумма составила 71,4 миллиарда рублей, создано более 1,6 тысячи новых рабочих мест. По стоимости реализованных проектов за 6,5 месяцев мы уже приближаемся к показателям всего 2022 года. За прошлый год в регионе было реализовано 114 крупных проектов на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. Это позволило создать 3,5 тысячи рабочих мест", - передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля.
Он отметил, что на данный момент в крае реализуется более 500 крупных инвестпроектов на общую сумму порядка 2,8 триллиона рублей, что позволит создать около 93 тысяч новых рабочих мест, а это, по словам Руппеля, "рекордные значения в истории региона".
"Высокую активность проявляют инвесторы не только в отраслях традиционной специализации региона - таких как АПК, санкур, транспорт и логистика, виноградарство и виноделие, но и в промышленности, девелопменте и создании комфортной городской среды", - добавил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани Василий Воробьев.
Краснодарский край на протяжении многих лет удерживает первенство в Южном федеральном округе по количеству и стоимости инвестпроектов. Каждый второй крупнейший проект в ЮФО реализуется на территории Кубани, добавляют в пресс-службе.
Парк Галицкого у стадиона Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
На Кубани стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-курс по нацпроекту
25 июля, 23:05
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала