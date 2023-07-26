https://ria.ru/20230726/festival-1886744254.html
Чичерина заявила, что "RT.Док: Время героев" нужно было организовать раньше
Чичерина заявила, что "RT.Док: Время героев" нужно было организовать раньше - РИА Новости, 28.07.2023
Чичерина заявила, что "RT.Док: Время героев" нужно было организовать раньше
Известная российская рок-певица Юлия Чичерина, с 2014 года поддерживающая жителей и бойцов Донбасса, а теперь и участников СВО, считает, что фестиваль "RT.Док:... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-26T03:28
2023-07-26T03:28
2023-07-28T00:12
казань
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юлия чичерина
общество
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КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Известная российская рок-певица Юлия Чичерина, с 2014 года поддерживающая жителей и бойцов Донбасса, а теперь и участников СВО, считает, что фестиваль "RT.Док: Время героев" нужно было организовать раньше. Во вторник в Казани открылся международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Зрители в течение трех дней увидят 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, созданных журналистами ведущих федеральных каналов, независимыми, иностранными журналистами, журналистами телеканала RT. "Нужны (такие фестивали), раз они происходят. Жалко только, что так не скоро, поздновато… Так в году 2014-м (надо было начинать)", - сказала Чичерина журналистам в ходе открытия фестиваля в Казани. По мнению певицы, фильмы, представленные на фестивале, могут помочь людям осознать происходящее. "Надеюсь, сработает. Даже если не на всех, а на какой-то малый процент, уже, я считаю, хорошо", - добавила она. На вопрос, почему для нее важно поддерживать бойцов, Чичерина ответила, что это ее долг. "У меня это (поддерживать бойцов) хорошо получается. Пожалуй, больше ничего хорошо так не получается. Потому я думаю, что это мой долг… В каждом человеке есть искра божия, каждый должен делать то, что может", - сказала певица. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
https://ria.ru/20230713/festival-1883875957.html
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казань, донбасс, москва, юлия чичерина, общество
Казань, Донбасс, Москва, Юлия Чичерина, Общество
Чичерина заявила, что "RT.Док: Время героев" нужно было организовать раньше
Певица Чичерина о фестивале "RT.Док: Время героев": жалко, что поздновато
КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Известная российская рок-певица Юлия Чичерина, с 2014 года поддерживающая жителей и бойцов Донбасса, а теперь и участников СВО, считает, что фестиваль "RT.Док: Время героев" нужно было организовать раньше.
Во вторник в Казани открылся международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Зрители в течение трех дней увидят 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, созданных журналистами ведущих федеральных каналов, независимыми, иностранными журналистами, журналистами телеканала RT.
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"Нужны (такие фестивали), раз они происходят. Жалко только, что так не скоро, поздновато… Так в году 2014-м (надо было начинать)", - сказала Чичерина журналистам в ходе открытия фестиваля в Казани.
По мнению певицы, фильмы, представленные на фестивале, могут помочь людям осознать происходящее. "Надеюсь, сработает. Даже если не на всех, а на какой-то малый процент, уже, я считаю, хорошо", - добавила она.
На вопрос, почему для нее важно поддерживать бойцов, Чичерина ответила, что это ее долг.
"У меня это (поддерживать бойцов) хорошо получается. Пожалуй, больше ничего хорошо так не получается. Потому я думаю, что это мой долг… В каждом человеке есть искра божия, каждый должен делать то, что может", - сказала певица.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
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