https://ria.ru/20230725/vladivostok-1886088144.html

Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества - РИА Новости, 25.07.2023

Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Яхта мачтой оборвала провода линии электропередачи в районе Эгершельд во Владивостоке, где, по информации прокуратуры Приморского края, без света днем во... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:00

2023-07-25T09:00

2023-07-25T09:00

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Яхта мачтой оборвала провода линии электропередачи в районе Эгершельд во Владивостоке, где, по информации прокуратуры Приморского края, без света днем во вторник остались примерно 26 тысяч человек. "Сегодня в 11.41 (04.41 мск - ред.) зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 35 кВ Русская-Эгершельд. Установлено, что районе перехода через канал на о. Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Приморских электрических сетей" Виновник происшествия скрылся. Аварию планируется устранить в течение приблизительно четырех часов, "решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания", добавили в пресс-службе. По информации из телеграм-канала прокуратуры Приморского края, днем во вторник случился порыв кабеля электропередачи, вызвавший отключение подстанции "Эгершельд". Из-за аварии света нет в 182 домах, где проживают примерно 26 тысяч человек. В ведомстве не располагают информацией об обрыве проводов яхтой, как уточнили агентству в пресс-службе краевой прокуратуры.

https://ria.ru/20230723/svet-1885836039.html

владивосток

приморский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владивосток, приморский край