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Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества - РИА Новости, 25.07.2023
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09:00 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/vladivostok-1886088144.html
Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества
Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества - РИА Новости, 25.07.2023
Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества
Яхта мачтой оборвала провода линии электропередачи в районе Эгершельд во Владивостоке, где, по информации прокуратуры Приморского края, без света днем во... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:00
2023-07-25T09:00
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Яхта мачтой оборвала провода линии электропередачи в районе Эгершельд во Владивостоке, где, по информации прокуратуры Приморского края, без света днем во вторник остались примерно 26 тысяч человек. "Сегодня в 11.41 (04.41 мск - ред.) зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 35 кВ Русская-Эгершельд. Установлено, что районе перехода через канал на о. Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Приморских электрических сетей" Виновник происшествия скрылся. Аварию планируется устранить в течение приблизительно четырех часов, "решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания", добавили в пресс-службе. По информации из телеграм-канала прокуратуры Приморского края, днем во вторник случился порыв кабеля электропередачи, вызвавший отключение подстанции "Эгершельд". Из-за аварии света нет в 182 домах, где проживают примерно 26 тысяч человек. В ведомстве не располагают информацией об обрыве проводов яхтой, как уточнили агентству в пресс-службе краевой прокуратуры.
https://ria.ru/20230723/svet-1885836039.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без света после обрыва проводов мачтой яхты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Яхта мачтой оборвала провода линии электропередачи в районе Эгершельд во Владивостоке, где, по информации прокуратуры Приморского края, без света днем во вторник остались примерно 26 тысяч человек.
"Сегодня в 11.41 (04.41 мск - ред.) зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 35 кВ Русская-Эгершельд. Установлено, что районе перехода через канал на о. Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Приморских электрических сетей"
Виновник происшествия скрылся. Аварию планируется устранить в течение приблизительно четырех часов, "решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания", добавили в пресс-службе.
По информации из телеграм-канала прокуратуры Приморского края, днем во вторник случился порыв кабеля электропередачи, вызвавший отключение подстанции "Эгершельд". Из-за аварии света нет в 182 домах, где проживают примерно 26 тысяч человек. В ведомстве не располагают информацией об обрыве проводов яхтой, как уточнили агентству в пресс-службе краевой прокуратуры.
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ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
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