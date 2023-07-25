https://ria.ru/20230725/sevastopol-1886210275.html
Севастополь получит дополнительные средства на развитие туризма
Севастополь получит дополнительные средства на развитие туризма - РИА Новости, 25.07.2023
Севастополь получит дополнительные средства на развитие туризма
Туристическая сфера Севастополя в текущем году дополнительно получит 540 миллионов рублей поддержки государства, заявил вице-премьер правительства России... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:32
2023-07-25T16:32
2023-07-25T16:32
туризм
севастополь
дмитрий чернышенко
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/05/1557460509_0:383:2048:1535_1920x0_80_0_0_7b017f7666fce7f7c4070f540af3b0d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Туристическая сфера Севастополя в текущем году дополнительно получит 540 миллионов рублей поддержки государства, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба на сайте правительства. Вице-премьер провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, обсуждались вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер, включая итоги приемной кампании в вузы субъекта. Были затронуты вопросы туризма в регионе и меры поддержи, оказываемые Севастополю. "В прошлом году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Севастополь уже получал поддержку, в 2023 году она увеличилась – на эти цели из бюджета в текущем году выделено дополнительно более 540 миллионов рублей. Уверен, что весь туристический потенциал субъекта будет сохранен и продолжит развиваться", – сказал Чернышенко.По состоянию на вторую половину июля туристический поток в Севастополь составил 114 тысяч человек – это меньше чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230717/krym-1884746948.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/05/1557460509_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b8851ac77a005528d21edea33d8b2fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Севастополь, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Севастополь получит дополнительные средства на развитие туризма
Чернышенко: Севастополь дополнительно получит 540 миллионов рублей на поддержку туризма