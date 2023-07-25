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Севастополь получит дополнительные средства на развитие туризма - РИА Новости, 25.07.2023
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Туризм
 
16:32 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/sevastopol-1886210275.html
Севастополь получит дополнительные средства на развитие туризма
Севастополь получит дополнительные средства на развитие туризма - РИА Новости, 25.07.2023
Севастополь получит дополнительные средства на развитие туризма
Туристическая сфера Севастополя в текущем году дополнительно получит 540 миллионов рублей поддержки государства, заявил вице-премьер правительства России... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:32
2023-07-25T16:32
туризм
севастополь
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Туристическая сфера Севастополя в текущем году дополнительно получит 540 миллионов рублей поддержки государства, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба на сайте правительства. Вице-премьер провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, обсуждались вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер, включая итоги приемной кампании в вузы субъекта. Были затронуты вопросы туризма в регионе и меры поддержи, оказываемые Севастополю. &quot;В прошлом году в рамках нацпроекта &quot;Туризм и индустрия гостеприимства&quot; Севастополь уже получал поддержку, в 2023 году она увеличилась – на эти цели из бюджета в текущем году выделено дополнительно более 540 миллионов рублей. Уверен, что весь туристический потенциал субъекта будет сохранен и продолжит развиваться&quot;, – сказал Чернышенко.По состоянию на вторую половину июля туристический поток в Севастополь составил 114 тысяч человек – это меньше чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230717/krym-1884746948.html
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севастополь, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Севастополь, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Севастополь получит дополнительные средства на развитие туризма

Чернышенко: Севастополь дополнительно получит 540 миллионов рублей на поддержку туризма

© РИА Новости / Сергей Петросян | Перейти в медиабанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Сергей Петросян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Туристическая сфера Севастополя в текущем году дополнительно получит 540 миллионов рублей поддержки государства, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба на сайте правительства.
Вице-премьер провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, обсуждались вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер, включая итоги приемной кампании в вузы субъекта. Были затронуты вопросы туризма в регионе и меры поддержи, оказываемые Севастополю.
«

"В прошлом году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Севастополь уже получал поддержку, в 2023 году она увеличилась – на эти цели из бюджета в текущем году выделено дополнительно более 540 миллионов рублей. Уверен, что весь туристический потенциал субъекта будет сохранен и продолжит развиваться", – сказал Чернышенко.

По состоянию на вторую половину июля туристический поток в Севастополь составил 114 тысяч человек – это меньше чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.
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ТуризмСевастопольДмитрий ЧернышенкоНовости - Туризм
 
 
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