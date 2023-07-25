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В Оренбургской области заключили 506 соцконтрактов на поиск работы - РИА Новости, 25.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:46 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/rabota-1886121577.html
В Оренбургской области заключили 506 соцконтрактов на поиск работы
В Оренбургской области заключили 506 соцконтрактов на поиск работы - РИА Новости, 25.07.2023
В Оренбургской области заключили 506 соцконтрактов на поиск работы
В Оренбургской области с начала года? заключили 506 социальных контрактов по направлению "поиск работы"; служба соцзащиты населения продолжает принимать заявки... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:46
2023-07-25T11:46
оренбургская область
денис паслер
трудоустройство
работа
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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Оренбургской области с начала года? заключили 506 социальных контрактов по направлению "поиск работы"; служба соцзащиты населения продолжает принимать заявки от соискателей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С начала реализации программы благодаря соцконтракту решен вопрос с трудоустройством 1,6 тысячи безработных оренбуржцев. Социальный контракт – эффективный инструмент поддержки, но не единственный. Мы выделяем субсидии работодателям на организацию временных и общественных работ, на трудоустройство молодежи, бесплатно переобучаем специалистов. Уровень безработицы в регионе сейчас самый низкий за всю историю", – приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера. При заключении социального контракта человек, ищущий работу, кроме пособия по безработице получает дополнительную государственную соцпомощь. Соискателям выплачивают ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Это 13 632 рубля в течение месяца с даты заключения соцконтракта и еще трех месяцев в случае трудоустройства, говорится в сообщении. На допобразование из бюджета выделяется до 30 тысяч рублей. При этом выплачивается стипендия 6 816 рублей ежемесячно, но не более трех месяцев. Соискатели также могут пройти стажировку на предприятии. Работодатель получит компенсацию расходов на зарплату в пределах МРОТ, пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что государственную социальную помощь по соцконтракту в регионе оказывают с 2021 года. Он заключается по четырем направлениям: поиск работы, открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации. Подача заявления доступна на портале "Госуслуги" и в МФЦ.
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денис паслер, трудоустройство, работа
Оренбургская область, Денис Паслер, трудоустройство, Работа

В Оренбургской области заключили 506 соцконтрактов на поиск работы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка
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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Оренбургской области с начала года? заключили 506 социальных контрактов по направлению "поиск работы"; служба соцзащиты населения продолжает принимать заявки от соискателей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С начала реализации программы благодаря соцконтракту решен вопрос с трудоустройством 1,6 тысячи безработных оренбуржцев. Социальный контракт – эффективный инструмент поддержки, но не единственный. Мы выделяем субсидии работодателям на организацию временных и общественных работ, на трудоустройство молодежи, бесплатно переобучаем специалистов. Уровень безработицы в регионе сейчас самый низкий за всю историю", – приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера.
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11:44
При заключении социального контракта человек, ищущий работу, кроме пособия по безработице получает дополнительную государственную соцпомощь. Соискателям выплачивают ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Это 13 632 рубля в течение месяца с даты заключения соцконтракта и еще трех месяцев в случае трудоустройства, говорится в сообщении.
На допобразование из бюджета выделяется до 30 тысяч рублей. При этом выплачивается стипендия 6 816 рублей ежемесячно, но не более трех месяцев. Соискатели также могут пройти стажировку на предприятии. Работодатель получит компенсацию расходов на зарплату в пределах МРОТ, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что государственную социальную помощь по соцконтракту в регионе оказывают с 2021 года. Он заключается по четырем направлениям: поиск работы, открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации.
Подача заявления доступна на портале "Госуслуги" и в МФЦ.
 
Оренбургская областьДенис ПаслертрудоустройствоРабота
 
 
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