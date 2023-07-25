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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.07.2023
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08:18 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/pogoda-1886083380.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.07.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, грозы ближе к вечеру и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:18
2023-07-25T08:18
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, грозы ближе к вечеру и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тёплый атмосферный фронт, в регионе облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, ближе к вечеру с грозами. Максимальная температура воздуха в столице плюс 23-25 градусов, в Подмосковье плюс 21-26 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 739 ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве во вторник

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, грозы ближе к вечеру и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать тёплый атмосферный фронт, в регионе облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, ближе к вечеру с грозами. Максимальная температура воздуха в столице плюс 23-25 градусов, в Подмосковье плюс 21-26 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 739 ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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