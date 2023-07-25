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Глава МИД Азербайджана рассказал о переговорах с Арменией - РИА Новости, 25.07.2023
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18:24 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/peregovory-1886237022.html
Глава МИД Азербайджана рассказал о переговорах с Арменией
Глава МИД Азербайджана рассказал о переговорах с Арменией - РИА Новости, 25.07.2023
Глава МИД Азербайджана рассказал о переговорах с Арменией
Динамика армяно-азербайджанского переговорного процесса достаточно высока, этот процесс приносит в том числе положительные результаты, заявил министр... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:24
2023-07-25T18:24
азербайджан
ереван
джейхун байрамов
сергей лавров
арарат мирзоян
армения
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БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Динамика армяно-азербайджанского переговорного процесса достаточно высока, этот процесс приносит в том числе положительные результаты, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. "Динамика переговорного процесса достаточно высока. Откровенно должны сказать, что результаты несколько уступают динамике самого переговорного процесса. Но при всем этом, наверное, было бы неправильным говорить, что положительных результатов вообще нет", - сказал Байрамов перед началом трехсторонней встречи с российским и армянским коллегами Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном в Москве. По его словам, традиционно в таком формате стороны стороны делают больший фокус на оставшихся обсуждении остающихся статей мирного договора. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230721/azerbaydzhan-1885387383.html
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азербайджан, ереван, джейхун байрамов, сергей лавров, арарат мирзоян, армения
Азербайджан, Ереван, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Армения
Глава МИД Азербайджана рассказал о переговорах с Арменией

Глава МИД Азербайджана Байрамов: на переговорах с Арменией есть положительные результаты

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Динамика армяно-азербайджанского переговорного процесса достаточно высока, этот процесс приносит в том числе положительные результаты, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Динамика переговорного процесса достаточно высока. Откровенно должны сказать, что результаты несколько уступают динамике самого переговорного процесса. Но при всем этом, наверное, было бы неправильным говорить, что положительных результатов вообще нет", - сказал Байрамов перед началом трехсторонней встречи с российским и армянским коллегами Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном в Москве.
По его словам, традиционно в таком формате стороны стороны делают больший фокус на оставшихся обсуждении остающихся статей мирного договора.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Разрушенный город Физули, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Баку ответил на заявление Еревана об "этнической чистке" в Карабахе
21 июля, 00:52
 
АзербайджанЕреванДжейхун БайрамовСергей ЛавровАрарат МирзоянАрмения
 
 
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