https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886111511.html

ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия

ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия - РИА Новости, 25.07.2023

ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия

Порядка трети поставленного Киеву перед наступлением западного оружия уже уничтожено, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:00

2023-07-25T11:00

2023-07-25T16:13

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Порядка трети поставленного Киеву перед наступлением западного оружия уже уничтожено, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30 процентов. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка. <...> Уже, наверное, не с такой интенсивностью, как это было перед контрнаступлением, но тем не менее поставки мы фиксируем", — сказал он.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как заявил 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, во всяком случае пока, нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля приводил данные, согласно которым потери украинской армии на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

https://ria.ru/20230723/zapad-1885776361.html

https://ria.ru/20230723/nastuplenie-1885806205.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, денис пушилин, безопасность