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ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 25.07.2023 (обновлено: 16:13 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886111511.html
ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия
ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия - РИА Новости, 25.07.2023
ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия
Порядка трети поставленного Киеву перед наступлением западного оружия уже уничтожено, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:00
2023-07-25T16:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Порядка трети поставленного Киеву перед наступлением западного оружия уже уничтожено, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30 процентов. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка. &lt;...&gt; Уже, наверное, не с такой интенсивностью, как это было перед контрнаступлением, но тем не менее поставки мы фиксируем", — сказал он.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как заявил 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, во всяком случае пока, нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля приводил данные, согласно которым потери украинской армии на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
https://ria.ru/20230723/zapad-1885776361.html
https://ria.ru/20230723/nastuplenie-1885806205.html
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Безопасность
ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия

Пушилин: ВС России уничтожили до 30 процентов поставленного на Украину западного оружия

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС России дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Порядка трети поставленного Киеву перед наступлением западного оружия уже уничтожено, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30 процентов. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка. <...> Уже, наверное, не с такой интенсивностью, как это было перед контрнаступлением, но тем не менее поставки мы фиксируем", — сказал он.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, пишут СМИ
23 июля, 10:40
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как заявил 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, во всяком случае пока, нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля приводил данные, согласно которым потери украинской армии на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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23 июля, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинБезопасность
 
 
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