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Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.07.2023
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T00:52
2023-07-25T00:52
2023-07-25T00:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) … На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 10 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что всего украинские войска выпустили 210 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов региона: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. По данным представительства, в результате обстрелов в Донецке и Старомлиновке четыре мирных жителя получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 56 обстрелов.
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию Донбасса