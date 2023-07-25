https://ria.ru/20230725/obstrel-1886236304.html

Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке

Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке - РИА Новости, 25.07.2023

Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке

Украинские войска выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Ясиноватой и Макеевке, сообщили в представительстве... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:21

2023-07-25T18:21

2023-07-25T18:21

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

ясиноватая

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Ясиноватой и Макеевке, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.30 – населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Через пять минут украинские войска еще раз подвергли обстрелу Петровский район Донецка, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. О последствиях не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

донецк

макеевка

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, сцкк, ясиноватая, происшествия