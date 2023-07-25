Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Ясиноватой и Макеевке, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.30 – населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Через пять минут украинские войска еще раз подвергли обстрелу Петровский район Донецка, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. О последствиях не сообщается.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.