https://ria.ru/20230725/moskva-1886115936.html
На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие
На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.07.2023
На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие
Автомобиль Daewoo врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы после ДТП, пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:20
2023-07-25T11:20
2023-07-25T11:20
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886116195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_41db41e3c7c911498d7710c711ccacfc.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Автомобиль Daewoo врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы после ДТП, пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. "По предварительной информации, на улице Кировоградская водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo, который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886116195_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9224ea82fb69743aa358ee5a82f9afc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие
На юге Москвы легковушка после ДТП влетела в остановку, пострадала женщина