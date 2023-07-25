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На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.07.2023
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11:20 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/moskva-1886115936.html
На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие
На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.07.2023
На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие
Автомобиль Daewoo врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы после ДТП, пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:20
2023-07-25T11:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Автомобиль Daewoo врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы после ДТП, пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. "По предварительной информации, на улице Кировоградская водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo, который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие

На юге Москвы легковушка после ДТП влетела в остановку, пострадала женщина

© Фото : Прокуратура МосквыМесто ДТП на улице Кировоградская в Москве
Место ДТП на улице Кировоградская в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : Прокуратура Москвы
Место ДТП на улице Кировоградская в Москве
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Автомобиль Daewoo врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы после ДТП, пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.
«
"По предварительной информации, на улице Кировоградская водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo, который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
 
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