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На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие

На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.07.2023

На юге Москвы легковушка влетела в остановку, есть пострадавшие

Автомобиль Daewoo врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы после ДТП, пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:20

2023-07-25T11:20

2023-07-25T11:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Автомобиль Daewoo врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы после ДТП, пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. "По предварительной информации, на улице Кировоградская водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo, который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва