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Бастрыкин заявил, что СК нередко выявляет новые виды мошенничества - РИА Новости, 25.07.2023
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07:22 25.07.2023 (обновлено: 11:48 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/moshennichestvo-1886079185.html
Бастрыкин заявил, что СК нередко выявляет новые виды мошенничества
Бастрыкин заявил, что СК нередко выявляет новые виды мошенничества - РИА Новости, 25.07.2023
Бастрыкин заявил, что СК нередко выявляет новые виды мошенничества
Следователи при расследовании уголовных дел нередко выявляют новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:22
2023-07-25T11:48
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи при расследовании уголовных дел нередко выявляют новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "При расследовании уголовных дел мы нередко выявляем новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов. Среди фигурантов уголовных дел немало тех, кто не только умело пользуется новейшими достижениями науки и техники, но и знает пробелы в законодательном регулировании", - сказал он. Бастрыкин добавил, что зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди, не обладающие достаточной правовой грамотностью, пребывающие в стрессовом состоянии. "Кроме того, не менее опасны и преступления в даркнете, который предоставляет свободу для распространения оружия, детской порнографии, запрещенных препаратов, предложений оказания незаконных услуг, вплоть до заказов на совершения преступлений", - отметил глава СК РФ. Несмотря на это, СК старается активнее применять новые достижения, в том числе в области цифрой криминалистики. Кроме того, в структуре центрального аппарата создано специализированное подразделение для расследования таких преступлений, а в штате Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) трудятся опытные следователи-криминалисты, а также узкопрофильные IT-специалисты. "Итогом работы в сфере противодействия IT-преступности стало расследование свыше 10,5 тысяч деяний, совершенных с применением новых цифровых технологий, в том числе атак на граждан с использованием методов социальной инженерии", - заключил Бастрыкин. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бастрыкин заявил, что СК нередко выявляет новые виды мошенничества

Бастрыкин: СК при расследовании уголовных дел нередко выявляет новые виды мошенничества

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи при расследовании уголовных дел нередко выявляют новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"При расследовании уголовных дел мы нередко выявляем новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов. Среди фигурантов уголовных дел немало тех, кто не только умело пользуется новейшими достижениями науки и техники, но и знает пробелы в законодательном регулировании", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди, не обладающие достаточной правовой грамотностью, пребывающие в стрессовом состоянии.
"Кроме того, не менее опасны и преступления в даркнете, который предоставляет свободу для распространения оружия, детской порнографии, запрещенных препаратов, предложений оказания незаконных услуг, вплоть до заказов на совершения преступлений", - отметил глава СК РФ.
Несмотря на это, СК старается активнее применять новые достижения, в том числе в области цифрой криминалистики. Кроме того, в структуре центрального аппарата создано специализированное подразделение для расследования таких преступлений, а в штате Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) трудятся опытные следователи-криминалисты, а также узкопрофильные IT-специалисты.
"Итогом работы в сфере противодействия IT-преступности стало расследование свыше 10,5 тысяч деяний, совершенных с применением новых цифровых технологий, в том числе атак на граждан с использованием методов социальной инженерии", - заключил Бастрыкин.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров
03:27
 
РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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