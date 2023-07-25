https://ria.ru/20230725/moshennichestvo-1886079185.html

Бастрыкин заявил, что СК нередко выявляет новые виды мошенничества

Бастрыкин заявил, что СК нередко выявляет новые виды мошенничества - РИА Новости, 25.07.2023

Бастрыкин заявил, что СК нередко выявляет новые виды мошенничества

Следователи при расследовании уголовных дел нередко выявляют новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:22

2023-07-25T07:22

2023-07-25T11:48

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи при расследовании уголовных дел нередко выявляют новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "При расследовании уголовных дел мы нередко выявляем новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов. Среди фигурантов уголовных дел немало тех, кто не только умело пользуется новейшими достижениями науки и техники, но и знает пробелы в законодательном регулировании", - сказал он. Бастрыкин добавил, что зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди, не обладающие достаточной правовой грамотностью, пребывающие в стрессовом состоянии. "Кроме того, не менее опасны и преступления в даркнете, который предоставляет свободу для распространения оружия, детской порнографии, запрещенных препаратов, предложений оказания незаконных услуг, вплоть до заказов на совершения преступлений", - отметил глава СК РФ. Несмотря на это, СК старается активнее применять новые достижения, в том числе в области цифрой криминалистики. Кроме того, в структуре центрального аппарата создано специализированное подразделение для расследования таких преступлений, а в штате Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) трудятся опытные следователи-криминалисты, а также узкопрофильные IT-специалисты. "Итогом работы в сфере противодействия IT-преступности стало расследование свыше 10,5 тысяч деяний, совершенных с применением новых цифровых технологий, в том числе атак на граждан с использованием методов социальной инженерии", - заключил Бастрыкин. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230725/blogery-1886072710.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество