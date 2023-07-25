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Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - РИА Новости, 25.07.2023
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07:26 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/mishustin-1886079360.html
Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - РИА Новости, 25.07.2023
Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ). РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:26
2023-07-25T07:26
россия
михаил мишустин
политика
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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ). Глава кабмина, в частности, прошел по аппаратному, локомотиво-колесному, электромашинному и якорному цехам, поздоровался и кратко переговорил с сотрудниками, увидел оборудование и ознакомился с работой некоторых станков. В одной из точек Мишустин зашел в ремонтируемый состав и заглянул в кабину машиниста. Завод основан в 1934 году и на сегодняшний день является крупнейшим ремонтным заводом в структуре "Желдорреммаш" (сеть предприятий, на базе которых ведутся все виды средних и тяжелых ремонтов локомотивов, производство комплектующих, выпуск новых тепловозов). Среди основных видов деятельности завода - ремонт тягового подвижного состава, оборудования, узлов и агрегатов, производство запасных частей для подвижного состава. Предприятием освоены ремонт всей линейки электровозов переменного тока, проведение модернизации с продлением срока эксплуатации. В структуре завода есть локомотиворемонтное и литейно-механическое производства. Кроме того, ЛВРЗ производит широкий спектр запасных частей для других заводов холдинга, для подвижного состава и эксплуатационных подразделений железных дорог России. Также клиентами компании являются иные промышленные предприятия и частные компании-перевозчики. В настоящее время здесь трудится более пяти тысяч сотрудников. Площадь завода составляет более 111 гектаров.
https://ria.ru/20230718/finansirovanie-1884873448.html
https://ria.ru/20230725/sanktsii-1886076229.html
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россия, михаил мишустин, политика
Россия, Михаил Мишустин, Политика
Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод

Премьер-министр Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ).
Глава кабмина, в частности, прошел по аппаратному, локомотиво-колесному, электромашинному и якорному цехам, поздоровался и кратко переговорил с сотрудниками, увидел оборудование и ознакомился с работой некоторых станков. В одной из точек Мишустин зашел в ремонтируемый состав и заглянул в кабину машиниста.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Мишустин рассказал о финансировании нужд спецоперации в условиях санкций
18 июля, 15:05
Завод основан в 1934 году и на сегодняшний день является крупнейшим ремонтным заводом в структуре "Желдорреммаш" (сеть предприятий, на базе которых ведутся все виды средних и тяжелых ремонтов локомотивов, производство комплектующих, выпуск новых тепловозов). Среди основных видов деятельности завода - ремонт тягового подвижного состава, оборудования, узлов и агрегатов, производство запасных частей для подвижного состава.
Предприятием освоены ремонт всей линейки электровозов переменного тока, проведение модернизации с продлением срока эксплуатации. В структуре завода есть локомотиворемонтное и литейно-механическое производства.
Кроме того, ЛВРЗ производит широкий спектр запасных частей для других заводов холдинга, для подвижного состава и эксплуатационных подразделений железных дорог России. Также клиентами компании являются иные промышленные предприятия и частные компании-перевозчики.
В настоящее время здесь трудится более пяти тысяч сотрудников. Площадь завода составляет более 111 гектаров.
Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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РоссияМихаил МишустинПолитика
 
 
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