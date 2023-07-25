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Возле Плещеева озера участились встречи грибников с медведями

Возле Плещеева озера участились встречи грибников с медведями - РИА Новости, 25.07.2023

Возле Плещеева озера участились встречи грибников с медведями

Случаи встречи грибников с медведями участились на территории национального парка "Плещеево озеро" в Переславском районе Ярославской области, людям следует быть РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T03:28

2023-07-25T03:28

2023-07-25T03:28

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Случаи встречи грибников с медведями участились на территории национального парка "Плещеево озеро" в Переславском районе Ярославской области, людям следует быть осторожными, сообщает пресс-служба нацпарка. "В последнее время объективы фотоловушек, установленных на территории национального парка "Плещеево озеро" довольно часто фиксируют медведей. Участились случаи встреч с медведями любителей "тихой" охоты! Так, семейная пара, собирая грибы близ села Купань, встретила медведя, который проявил агрессию. Только благодаря шуму, который подняли испуганные грибники, зверь скрылся в лес. Но эту встречу с хозяином леса супруги запомнят надолго!" – говорится в сообщении. По данным последнего учета, на территории национального парка насчитывается не менее четырех взрослых особей бурых медведей. Эти звери являются одними из самых крупных наземных хищников. В длину бурый медведь может достигать 2,8 метра, высота в холке — 1,5 метра, а вес хищника может составлять до 600 килограммов. Медведи не ведут оседлый образ жизни и постоянно бродяжничают. В день животное может совершать переходы до 70 километров. В нацпарке предупреждают: развивая скорость до 50 километров в час, медведь легко и быстро передвигается в чаще, поэтому трудно определить его местоположение в какой-то определённый период времени. "Встреча с хозяином леса весьма вероятна в местах произрастания ягод. Летом места постоянных лежек медведи не устраивают – отдыхают каждый раз в новом месте. Гон у медведей происходит в мае-июле. Медведи в это время злобны, раздражительны и способны к совершенно неспровоцированным агрессивным действиям", – говорится в сообщении. В нацпарке рекомендуют при встречах с бурым медведем постараться не паниковать и незаметно удалиться, но ни в коме случае не бежать. "Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его громким спокойным голосом. При близкой встрече не следует смотреть ему в глаза – как любой дикий зверь, медведь расценит это как признак готовящейся атаки. В результате он может атаковать первым, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны", – сообщает пресс-служба нацпарка.

https://ria.ru/20230608/yaroslavl-1876302412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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