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В Кремле сделали заявление об использовании Киевом каналов поставок зерна - РИА Новости, 25.07.2023
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13:31 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/kanaly-1886154884.html
В Кремле сделали заявление об использовании Киевом каналов поставок зерна
В Кремле сделали заявление об использовании Киевом каналов поставок зерна - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле сделали заявление об использовании Киевом каналов поставок зерна
Важно, чтобы каналы поставок украинского зерна не использовались в военных целях, с этим РФ продолжит бороться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:31
2023-07-25T13:31
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Важно, чтобы каналы поставок украинского зерна не использовались в военных целях, с этим РФ продолжит бороться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее. С этим мы будем продолжать бороться", - сказал Песков. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230725/zerno-1886105569.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле сделали заявление об использовании Киевом каналов поставок зерна

Песков: важно, чтобы каналы поставок украинского зерна не использовались в военных целях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Важно, чтобы каналы поставок украинского зерна не использовались в военных целях, с этим РФ продолжит бороться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее. С этим мы будем продолжать бороться", - сказал Песков.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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