https://ria.ru/20230725/forum-1886234147.html
На форуме "Россия — Африка" ожидают несколько тысяч участников
На форуме "Россия — Африка" ожидают несколько тысяч участников - РИА Новости, 25.07.2023
На форуме "Россия — Африка" ожидают несколько тысяч участников
Экономический и гуманитарный Форум "Россия-Африка" 27 июля в Санкт-Петербурге примет несколько тысяч участников, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:13
2023-07-25T18:13
2023-07-25T18:13
экономика
россия
санкт-петербург
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экономический и гуманитарный Форум "Россия-Африка" 27 июля в Санкт-Петербурге примет несколько тысяч участников, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Этот форум объединит и глав государств, и руководителей делегаций, и руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей различных государственных структур, СМИ, гражданского общества, ученых, экспертов и так далее", - сказал Ушаков. "Несколько тысяч участников приглашены. Это предприниматели в основном, которые представляют такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча природных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика", - уточнил он.
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экономика, россия, санкт-петербург, юрий ушаков
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков
На форуме "Россия — Африка" ожидают несколько тысяч участников
Ушаков: на форуме "Россия — Африка" 27 июля ожидают несколько тысяч участников
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экономический и гуманитарный Форум "Россия-Африка" 27 июля в Санкт-Петербурге примет несколько тысяч участников, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Этот форум объединит и глав государств, и руководителей делегаций, и руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей различных государственных структур, СМИ, гражданского общества, ученых, экспертов и так далее", - сказал Ушаков.
"Несколько тысяч участников приглашены. Это предприниматели в основном, которые представляют такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча природных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика", - уточнил он.
На полях саммита "Россия — Африка" проведут около 50 круглых столов