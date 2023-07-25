https://ria.ru/20230725/forum-1886234147.html

На форуме "Россия — Африка" ожидают несколько тысяч участников

На форуме "Россия — Африка" ожидают несколько тысяч участников - РИА Новости, 25.07.2023

На форуме "Россия — Африка" ожидают несколько тысяч участников

Экономический и гуманитарный Форум "Россия-Африка" 27 июля в Санкт-Петербурге примет несколько тысяч участников, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:13

2023-07-25T18:13

2023-07-25T18:13

экономика

россия

санкт-петербург

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экономический и гуманитарный Форум "Россия-Африка" 27 июля в Санкт-Петербурге примет несколько тысяч участников, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Этот форум объединит и глав государств, и руководителей делегаций, и руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей различных государственных структур, СМИ, гражданского общества, ученых, экспертов и так далее", - сказал Ушаков. "Несколько тысяч участников приглашены. Это предприниматели в основном, которые представляют такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча природных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика", - уточнил он.

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экономика, россия, санкт-петербург, юрий ушаков