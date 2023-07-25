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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 25.07.2023

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей после перекрытия движения по автодорожной части, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:11

2023-07-25T16:11

2023-07-25T16:11

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей после перекрытия движения по автодорожной части, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. Сообщение о временной остановке движения поступило в 15.52 мск во вторник. В понедельник движение приостанавливалось четыре раза. Это не первый подобный случай после 17 июля, когда Украина атаковала мост надводными беспилотниками. Ранее власти Крыма уточнили, что движение на мосту перекрывают в целях безопасности. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

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следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, украина, россия