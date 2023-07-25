https://ria.ru/20230725/bank-1886208905.html

Швейцарский банк не комментирует сообщения о закрытии счетов россиян

Швейцарский банк не комментирует сообщения о закрытии счетов россиян - РИА Новости, 25.07.2023

Швейцарский банк не комментирует сообщения о закрытии счетов россиян

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer не комментирует утверждения СМИ о намерении финансовой организации закрыть счета российских клиентов. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:28

2023-07-25T16:28

2023-07-25T16:28

россия

экономика

белоруссия

бельгия

euroclear

forbes

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ЦЮРИХ, 25 июл - РИА Новости. Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer не комментирует утверждения СМИ о намерении финансовой организации закрыть счета российских клиентов. Во вторник издание Forbes со ссылкой на копию соответствующего письма сообщило, что Julius Baer начал уведомлять постоянно проживающих в России клиентов о закрытии их счетов - якобы банк намерен прекратить все деловые отношения с клиентами из РФ не позднее 31 декабря текущего года. "Мы не комментируем", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы Julius Baer в ответ на запрос агентства. В мае банк принял решение о принудительном разделении финансовых инструментов граждан России и Белоруссии в соответствии с требованиями международного расчетного депозитария Euroclear, зарегистрированного в Бельгии. В феврале 2022 года европейские депозитарии Clearstream и Euroclear ввели ограничения против центрального депозитария России - "Национального расчетного депозитария", что привело к заморозке части ценных бумаг российских инвесторов, выплат дивидендов и купонов.

https://ria.ru/20230721/vvp-1885494229.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, белоруссия, бельгия, euroclear, forbes