https://ria.ru/20230725/bank-1886208905.html
Швейцарский банк не комментирует сообщения о закрытии счетов россиян
Швейцарский банк не комментирует сообщения о закрытии счетов россиян - РИА Новости, 25.07.2023
Швейцарский банк не комментирует сообщения о закрытии счетов россиян
Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer не комментирует утверждения СМИ о намерении финансовой организации закрыть счета российских клиентов. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:28
2023-07-25T16:28
2023-07-25T16:28
россия
экономика
белоруссия
бельгия
euroclear
forbes
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ЦЮРИХ, 25 июл - РИА Новости. Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer не комментирует утверждения СМИ о намерении финансовой организации закрыть счета российских клиентов. Во вторник издание Forbes со ссылкой на копию соответствующего письма сообщило, что Julius Baer начал уведомлять постоянно проживающих в России клиентов о закрытии их счетов - якобы банк намерен прекратить все деловые отношения с клиентами из РФ не позднее 31 декабря текущего года. "Мы не комментируем", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы Julius Baer в ответ на запрос агентства. В мае банк принял решение о принудительном разделении финансовых инструментов граждан России и Белоруссии в соответствии с требованиями международного расчетного депозитария Euroclear, зарегистрированного в Бельгии. В феврале 2022 года европейские депозитарии Clearstream и Euroclear ввели ограничения против центрального депозитария России - "Национального расчетного депозитария", что привело к заморозке части ценных бумаг российских инвесторов, выплат дивидендов и купонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, белоруссия, бельгия, euroclear, forbes
Россия, Экономика, Белоруссия, Бельгия, Euroclear, Forbes
Швейцарский банк не комментирует сообщения о закрытии счетов россиян
Швейцарский банк Julius Baer не комментирует данные о закрытии счетов клиентов из России
ЦЮРИХ, 25 июл - РИА Новости. Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer не комментирует утверждения СМИ о намерении финансовой организации закрыть счета российских клиентов.
Во вторник издание Forbe
s со ссылкой на копию соответствующего письма сообщило, что Julius Baer начал уведомлять постоянно проживающих в России клиентов о закрытии их счетов - якобы банк намерен прекратить все деловые отношения с клиентами из РФ не позднее 31 декабря текущего года.
"Мы не комментируем", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы Julius Baer в ответ на запрос агентства.
В мае банк принял решение о принудительном разделении финансовых инструментов граждан России и Белоруссии
в соответствии с требованиями международного расчетного депозитария Euroclear
, зарегистрированного в Бельгии
.
В феврале 2022 года европейские депозитарии Clearstream и Euroclear ввели ограничения против центрального депозитария России - "Национального расчетного депозитария", что привело к заморозке части ценных бумаг российских инвесторов, выплат дивидендов и купонов.
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