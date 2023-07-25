https://ria.ru/20230725/afrika-1886145739.html
Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле
Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2023
Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле
Западные страны пытались помешать проведению предстоящего саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:52
2023-07-25T12:52
2023-07-25T13:45
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дмитрий песков
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форум "россия — африка"
олег озеров
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные страны пытались помешать проведению предстоящего саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, французские посольства не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите", — отметил представитель Кремля.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Как сообщил в интервью агентству посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума Олег Озеров, участники саммита примут пакет договоренностей, в том числе план совместных действий.
https://ria.ru/20230725/afrika-1886122572.html
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Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле
Песков: Африка испытывает беспрецедентное давление США и Франции из-за саммита с Россией