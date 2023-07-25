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Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2023
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12:52 25.07.2023 (обновлено: 13:45 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/afrika-1886145739.html
Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле
Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2023
Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле
Западные страны пытались помешать проведению предстоящего саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:52
2023-07-25T13:45
сша
франция
в мире
россия
дмитрий песков
африка
форум "россия — африка"
олег озеров
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные страны пытались помешать проведению предстоящего саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, французские посольства не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите", — отметил представитель Кремля.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Как сообщил в интервью агентству посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума Олег Озеров, участники саммита примут пакет договоренностей, в том числе план совместных действий.
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сша, франция, в мире, россия, дмитрий песков, африка, форум "россия — африка", олег озеров, санкт-петербург
США, Франция, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Африка, Форум "Россия — Африка", Олег Озеров, Санкт-Петербург
Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле

Песков: Африка испытывает беспрецедентное давление США и Франции из-за саммита с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва, Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные страны пытались помешать проведению предстоящего саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, французские посольства не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите", — отметил представитель Кремля.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Как сообщил в интервью агентству посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума Олег Озеров, участники саммита примут пакет договоренностей, в том числе план совместных действий.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД
11:49
 
СШАФранцияВ миреРоссияДмитрий ПесковАфрикаФорум "Россия — Африка"Олег ОзеровСанкт-Петербург
 
 
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