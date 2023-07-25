https://ria.ru/20230725/afrika-1886145739.html

Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле

Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2023

Запад пытался препятствовать саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле

Западные страны пытались помешать проведению предстоящего саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:52

2023-07-25T12:52

2023-07-25T13:45

сша

франция

в мире

россия

дмитрий песков

африка

форум "россия — африка"

олег озеров

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Западные страны пытались помешать проведению предстоящего саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, французские посольства не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите", — отметил представитель Кремля.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Как сообщил в интервью агентству посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума Олег Озеров, участники саммита примут пакет договоренностей, в том числе план совместных действий.

https://ria.ru/20230725/afrika-1886122572.html

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африка

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сша, франция, в мире, россия, дмитрий песков, африка, форум "россия — африка", олег озеров, санкт-петербург