https://ria.ru/20230725/afrika-1886122572.html

Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД

Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД - РИА Новости, 25.07.2023

Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров назвал неубедительными попытки бывших европейских партнеров России возложить на нее ответственность за ослабление... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:49

2023-07-25T11:49

2023-07-25T11:49

россия

олег озеров

в мире

форум "россия — африка"

африка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров назвал неубедительными попытки бывших европейских партнеров России возложить на нее ответственность за ослабление своих позиций в Африке. Озеров во вторник участвует в российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Санкт-Петербурге. "Вся логика последних событий, которую мы наблюдаем - а мы наблюдаем ее уже достаточно давно - показывает, что африканский континент обретает всю большую субъектность, он уже говорит своим голосом. И когда мы слышим, что наши европейские... так называемые когда-то партнеры, а сейчас отнюдь не партнеры начинают сваливать ослабление своих позиций на африканском континенте на Россию, это выглядит неубедительно", - сказал он. По оценке Озерова, "Россия выступает лишь как сторона, которая содействует становлению субъектности африканского континента, содействует укреплению суверенитета и суверенного равенства государств, становлению африканского континента как одного из полюсов многополярного мира".

https://ria.ru/20230725/ozerov-1885947222.html

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россия, олег озеров, в мире, форум "россия — африка", африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)