Рейтинг@Mail.ru
Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/afrika-1886122572.html
Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД
Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД - РИА Новости, 25.07.2023
Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД
Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров назвал неубедительными попытки бывших европейских партнеров России возложить на нее ответственность за ослабление... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:49
2023-07-25T11:49
россия
олег озеров
в мире
форум "россия — африка"
африка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров назвал неубедительными попытки бывших европейских партнеров России возложить на нее ответственность за ослабление своих позиций в Африке. Озеров во вторник участвует в российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Санкт-Петербурге. "Вся логика последних событий, которую мы наблюдаем - а мы наблюдаем ее уже достаточно давно - показывает, что африканский континент обретает всю большую субъектность, он уже говорит своим голосом. И когда мы слышим, что наши европейские... так называемые когда-то партнеры, а сейчас отнюдь не партнеры начинают сваливать ослабление своих позиций на африканском континенте на Россию, это выглядит неубедительно", - сказал он. По оценке Озерова, "Россия выступает лишь как сторона, которая содействует становлению субъектности африканского континента, содействует укреплению суверенитета и суверенного равенства государств, становлению африканского континента как одного из полюсов многополярного мира".
https://ria.ru/20230725/ozerov-1885947222.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег озеров, в мире, форум "россия — африка", африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Олег Озеров, В мире, Форум "Россия — Африка", Африка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Европа пытается "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке, заявил МИД

МИД назвал попытки Европы "свалить" на Россию ослабление позиций в Африке неубедительными

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров назвал неубедительными попытки бывших европейских партнеров России возложить на нее ответственность за ослабление своих позиций в Африке.
Озеров во вторник участвует в российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Санкт-Петербурге.
«
"Вся логика последних событий, которую мы наблюдаем - а мы наблюдаем ее уже достаточно давно - показывает, что африканский континент обретает всю большую субъектность, он уже говорит своим голосом. И когда мы слышим, что наши европейские... так называемые когда-то партнеры, а сейчас отнюдь не партнеры начинают сваливать ослабление своих позиций на африканском континенте на Россию, это выглядит неубедительно", - сказал он.
По оценке Озерова, "Россия выступает лишь как сторона, которая содействует становлению субъектности африканского континента, содействует укреплению суверенитета и суверенного равенства государств, становлению африканского континента как одного из полюсов многополярного мира".
Посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Олег Озеров: Россия, в отличие от Запада, видит в странах Африки равных
09:00
 
РоссияОлег ОзеровВ миреФорум "Россия — Африка"АфрикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала