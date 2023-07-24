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В Кремле отреагировали на гибель военкора РИА Новости - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 24.07.2023 (обновлено: 12:33 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zhurnalisty-1885931615.html
В Кремле отреагировали на гибель военкора РИА Новости
В Кремле отреагировали на гибель военкора РИА Новости - РИА Новости, 24.07.2023
В Кремле отреагировали на гибель военкора РИА Новости
Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление, заявил... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:22
2023-07-24T12:33
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
ростислав журавлев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это сознательная атака на журналистов, и, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", - сказал Песков на брифинге.Он добавил, что гибель любого человека - это большая трагедия, но в данном случае речь идет о гибели журналиста, исполнявшего свои обязанности."И во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое сейчас, в настоящем случае совершил именно киевский режим", - подытожил Песков.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20230723/rassledovanie-1885837411.html
https://ria.ru/20230722/udar-1885724054.html
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дмитрий песков, ростислав журавлев, вооруженные силы украины, украина
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Ростислав Журавлев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Кремле отреагировали на гибель военкора РИА Новости

Песков назвал атаку украинских военных на российских журналистов в зоне СВО сознательной

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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Это сознательная атака на журналистов, и, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", - сказал Песков на брифинге.
Он добавил, что гибель любого человека - это большая трагедия, но в данном случае речь идет о гибели журналиста, исполнявшего свои обязанности.
«
"И во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое сейчас, в настоящем случае совершил именно киевский режим", - подытожил Песков.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
В Египте журналисты призвали расследовать гибель военкора Журавлева
23 июля, 20:38
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
США ответственны за удар ВСУ по журналистам, заявили в посольстве России
22 июля, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРостислав ЖуравлевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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