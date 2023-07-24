https://ria.ru/20230724/zhurnalisty-1885931615.html

В Кремле отреагировали на гибель военкора РИА Новости

В Кремле отреагировали на гибель военкора РИА Новости - РИА Новости, 24.07.2023

В Кремле отреагировали на гибель военкора РИА Новости

Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление, заявил... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:22

2023-07-24T12:22

2023-07-24T12:33

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

ростислав журавлев

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885693752_0:234:2730:1770_1920x0_80_0_0_065c2d0eb284e85fbcf090c28dae4e67.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это сознательная атака на журналистов, и, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", - сказал Песков на брифинге.Он добавил, что гибель любого человека - это большая трагедия, но в данном случае речь идет о гибели журналиста, исполнявшего свои обязанности."И во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое сейчас, в настоящем случае совершил именно киевский режим", - подытожил Песков.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20230723/rassledovanie-1885837411.html

https://ria.ru/20230722/udar-1885724054.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, ростислав журавлев, вооруженные силы украины, украина