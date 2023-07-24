https://ria.ru/20230724/zhurnalisty-1885931009.html

Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает

Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает - РИА Новости, 24.07.2023

Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает

Жизням раненных в Запорожской области журналистов ничто не угрожает, они находятся в больнице в стабильном состоянии, сообщил в эфире Первого канала врио... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:22

2023-07-24T12:22

2023-07-24T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

евгений балицкий

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жизням раненных в Запорожской области журналистов ничто не угрожает, они находятся в больнице в стабильном состоянии, сообщил в эфире Первого канала врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Ребята были доставлены в больницу. Сегодня мы уверены, что их жизни ничего не угрожает - по заверению наших врачей, на связи мы находимся постоянно", - сказал Балицкий. По его словам, их состояние стабильное. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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Кирилл Волков

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Раненный фотокор Михальчевский в больнице Симферополя Раненного в Запорожской области фотокора РИА Новости Михальчевского доставили в Симферополь в больницу, передает корреспондент РИА Новости 2023-07-24T12:22 true PT0M28S

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, обстрел группы журналистов в зоне сво