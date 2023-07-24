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Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/zhurnalisty-1885931009.html
Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает
Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает - РИА Новости, 24.07.2023
Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает
Жизням раненных в Запорожской области журналистов ничто не угрожает, они находятся в больнице в стабильном состоянии, сообщил в эфире Первого канала врио... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:22
2023-07-24T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жизням раненных в Запорожской области журналистов ничто не угрожает, они находятся в больнице в стабильном состоянии, сообщил в эфире Первого канала врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Ребята были доставлены в больницу. Сегодня мы уверены, что их жизни ничего не угрожает - по заверению наших врачей, на связи мы находимся постоянно", - сказал Балицкий. По его словам, их состояние стабильное. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
запорожская область
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Раненный фотокор Михальчевский в больнице Симферополя
Раненного в Запорожской области фотокора РИА Новости Михальчевского доставили в Симферополь в больницу, передает корреспондент РИА Новости
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безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает

Балицкий: раненные в Запорожской области журналисты находятся в стабильном состоянии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жизням раненных в Запорожской области журналистов ничто не угрожает, они находятся в больнице в стабильном состоянии, сообщил в эфире Первого канала врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Ребята были доставлены в больницу. Сегодня мы уверены, что их жизни ничего не угрожает - по заверению наших врачей, на связи мы находимся постоянно", - сказал Балицкий. По его словам, их состояние стабильное.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
22 июля, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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