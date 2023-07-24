https://ria.ru/20230724/zhurnalisty-1885931009.html
Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает
Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает - РИА Новости, 24.07.2023
Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает
Жизням раненных в Запорожской области журналистов ничто не угрожает, они находятся в больнице в стабильном состоянии, сообщил в эфире Первого канала врио... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:22
2023-07-24T12:22
2023-07-24T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
обстрел группы журналистов в зоне сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885739455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff2c015a776f89630be242e4914e363f.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жизням раненных в Запорожской области журналистов ничто не угрожает, они находятся в больнице в стабильном состоянии, сообщил в эфире Первого канала врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Ребята были доставлены в больницу. Сегодня мы уверены, что их жизни ничего не угрожает - по заверению наших врачей, на связи мы находимся постоянно", - сказал Балицкий. По его словам, их состояние стабильное. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885739455_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94cbd13db9320235e7d03a362d1069da.jpg
Раненный фотокор Михальчевский в больнице Симферополя
Раненного в Запорожской области фотокора РИА Новости Михальчевского доставили в Симферополь в больницу, передает корреспондент РИА Новости
2023-07-24T12:22
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Балицкий заверил, что жизням раненых журналистов ничто не угрожает
Балицкий: раненные в Запорожской области журналисты находятся в стабильном состоянии