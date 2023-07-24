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Путин рассказал, сколько зерна было экспортировано из Украины за год - РИА Новости, 24.07.2023
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00:34 24.07.2023 (обновлено: 00:35 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zerno-1885853720.html
Путин рассказал, сколько зерна было экспортировано из Украины за год
Путин рассказал, сколько зерна было экспортировано из Украины за год - РИА Новости, 24.07.2023
Путин рассказал, сколько зерна было экспортировано из Украины за год
Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что за год зерновой сделки с... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T00:34
2023-07-24T00:35
россия
украина
африка
экономика
владимир путин
евросоюз
зерновая сделка
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что за год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из них 70% ушло в страны с хорошими доходами, включая ЕС. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "Судите сами: за почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн", - говорится в статье президента РФ. Он отметил, что многие "наверняка слышали о так называемой "зерновой сделке", изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки – собственно, именно поэтому Россия приняла на себя обязательства содействовать её реализации", - говорится в статье президента РФ. По его словам, данная "сделка", которую "на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины".
https://ria.ru/20230724/postavki-1885852830.html
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россия, украина, африка, экономика, владимир путин, евросоюз, зерновая сделка
Россия, Украина, Африка, Экономика, Владимир Путин, Евросоюз, Зерновая сделка
Путин рассказал, сколько зерна было экспортировано из Украины за год

Путин: с Украины за год зерновой сделки было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что за год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из них 70% ушло в страны с хорошими доходами, включая ЕС.
Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля.
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"Судите сами: за почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн", - говорится в статье президента РФ.
Он отметил, что многие "наверняка слышали о так называемой "зерновой сделке", изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки – собственно, именно поэтому Россия приняла на себя обязательства содействовать её реализации", - говорится в статье президента РФ.
По его словам, данная "сделка", которую "на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины".
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РоссияУкраинаАфрикаЭкономикаВладимир ПутинЕвросоюзЗерновая сделка
 
 
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