Путин рассказал, сколько зерна было экспортировано из Украины за год
Путин: с Украины за год зерновой сделки было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что за год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из них 70% ушло в страны с хорошими доходами, включая ЕС.
Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля.
"Судите сами: за почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн", - говорится в статье президента РФ.
Он отметил, что многие "наверняка слышали о так называемой "зерновой сделке", изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки – собственно, именно поэтому Россия приняла на себя обязательства содействовать её реализации", - говорится в статье президента РФ.
По его словам, данная "сделка", которую "на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины".