https://ria.ru/20230724/zerno-1885853720.html

Путин рассказал, сколько зерна было экспортировано из Украины за год

Путин рассказал, сколько зерна было экспортировано из Украины за год - РИА Новости, 24.07.2023

Путин рассказал, сколько зерна было экспортировано из Украины за год

Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что за год зерновой сделки с... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T00:34

2023-07-24T00:34

2023-07-24T00:35

россия

украина

африка

экономика

владимир путин

евросоюз

зерновая сделка

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что за год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, из них 70% ушло в страны с хорошими доходами, включая ЕС. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "Судите сами: за почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма – меньше одного миллиона тонн", - говорится в статье президента РФ. Он отметил, что многие "наверняка слышали о так называемой "зерновой сделке", изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки – собственно, именно поэтому Россия приняла на себя обязательства содействовать её реализации", - говорится в статье президента РФ. По его словам, данная "сделка", которую "на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины".

https://ria.ru/20230724/postavki-1885852830.html

https://ria.ru/20230724/zerno-1885851950.html

россия

украина

африка

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россия, украина, африка, экономика, владимир путин, евросоюз, зерновая сделка