https://ria.ru/20230724/voenkomat-1886006652.html

Источник: Госдума 25 июля рассмотрит проект штрафов за неявку в военкомат

Источник: Госдума 25 июля рассмотрит проект штрафов за неявку в военкомат - РИА Новости, 24.07.2023

Источник: Госдума 25 июля рассмотрит проект штрафов за неявку в военкомат

Госдума 25 июля рассмотрит законопроект о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:19

2023-07-24T17:19

2023-07-24T17:42

госдума рф

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума 25 июля рассмотрит законопроект о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат, сообщил журналистам источник в Госдуме."(ГД рассмотрит законопроект) об усилении ответственности за нарушение требований воинского учета", - сообщил источник. Изменения в законодательство начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте законопроекта.Ранее в поправках ко второму чтению неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее – до трех тыс. рублей). Однако позднее в базе данных появился текст законопроекта, по которому неявка будет грозить от десяти до тридцати тысяч.Также в законопроекте появился еще один измененный абзац. "Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей", - отмечается в нем.Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан – до 25 тысяч рублей (было – до 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (было – до 1000 рублей), для юридических лиц – до 400 тысяч рублей (было – до 20 тысяч рублей).Также с 3 до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тыс. рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.Также предполагается дополнить кодекс статьей 19.38 "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки влечет наложение штрафов: на должностных лиц – до 80 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей.Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц - до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.В статье "Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет" штрафы увеличиваются до 400 тысяч рублей. При этом исключаются уточнения в отношении каких лиц применяется данная мера.В статью "Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет" изменяются два абзаца. После изменений предполагается следующее их изложение: "неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей".Также статья о непредставлении сведений о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, а также об их увольнении или отчислении будет грозить для должностных лиц штрафом до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html

https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html

https://ria.ru/20230412/reestr-1864752962.html

https://ria.ru/20221103/mobilizatsiya-1829111720.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, общество, вооруженные силы рф