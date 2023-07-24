https://ria.ru/20230724/trevoga-1885953701.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.07.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:51

2023-07-24T13:51

2023-07-24T15:09

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, позже ее отменили. Сигнал тревоги в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях прозвучал в 13.37 (совпадает с мск), через две минуты - в Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230724/trevoga-1885926384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьковская область, николаевская область, вооруженные силы рф