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Власти МО выделили средства на подарочные наборы для новорожденных - РИА Новости, 24.07.2023
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Новости Подмосковья
 
19:18 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/sredstva-1886027793.html
Власти МО выделили средства на подарочные наборы для новорожденных
Власти МО выделили средства на подарочные наборы для новорожденных - РИА Новости, 24.07.2023
Власти МО выделили средства на подарочные наборы для новорожденных
Власти Московской области выделили 1,2 млрд рублей, которые пойдут на закупку подарочных наборов для семей с новорожденными детьми в 2023 году. Об этом сообщил... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:18
2023-07-24T19:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Власти Московской области выделили 1,2 млрд рублей, которые пойдут на закупку подарочных наборов для семей с новорожденными детьми в 2023 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Мособлдумы.В текущем году подарки уже получили более 30 тыс. семей. Родители могут либо получить набор, либо же выбрать 20 тыс. рублей. Такой информацией поделился глава комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. В текущем году получателями набора станут 64 тыс. семей."В июне Мособлдума провела круглый стол по теме демографии, в ходе которого была поддержана региональная программа по повышению рождаемости на 2023–2025 годы. Всего программа включает в себя более 30 мероприятий, в ней также было отмечено, что практику по предоставлению подарочного набора новорожденного необходимо продолжать и в дальнейшем", – добавил Голубев.В набор входят чепчик, утепленная шапочка, комплект носочков, костюм и другая одежда для новорожденного. Кроме того, в подарке есть термометры для тела, воды, назальный аспиратор, различные кремы для матери, лактационные вкладыши и средства ухода за ребенком: нагрудник, клеенка, пеленки, салфетки, одеяло, ватные диски, постельное белье, присыпка и другое.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Власти МО выделили средства на подарочные наборы для новорожденных

Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Власти Московской области выделили 1,2 млрд рублей, которые пойдут на закупку подарочных наборов для семей с новорожденными детьми в 2023 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Мособлдумы.
В текущем году подарки уже получили более 30 тыс. семей. Родители могут либо получить набор, либо же выбрать 20 тыс. рублей. Такой информацией поделился глава комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. В текущем году получателями набора станут 64 тыс. семей.
"В июне Мособлдума провела круглый стол по теме демографии, в ходе которого была поддержана региональная программа по повышению рождаемости на 2023–2025 годы. Всего программа включает в себя более 30 мероприятий, в ней также было отмечено, что практику по предоставлению подарочного набора новорожденного необходимо продолжать и в дальнейшем", – добавил Голубев.
В набор входят чепчик, утепленная шапочка, комплект носочков, костюм и другая одежда для новорожденного. Кроме того, в подарке есть термометры для тела, воды, назальный аспиратор, различные кремы для матери, лактационные вкладыши и средства ухода за ребенком: нагрудник, клеенка, пеленки, салфетки, одеяло, ватные диски, постельное белье, присыпка и другое.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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