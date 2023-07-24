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Власти МО выделили средства на подарочные наборы для новорожденных

Власти МО выделили средства на подарочные наборы для новорожденных - РИА Новости, 24.07.2023

Власти МО выделили средства на подарочные наборы для новорожденных

Власти Московской области выделили 1,2 млрд рублей, которые пойдут на закупку подарочных наборов для семей с новорожденными детьми в 2023 году. Об этом сообщил... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:18

2023-07-24T19:18

2023-07-24T19:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Власти Московской области выделили 1,2 млрд рублей, которые пойдут на закупку подарочных наборов для семей с новорожденными детьми в 2023 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Мособлдумы.В текущем году подарки уже получили более 30 тыс. семей. Родители могут либо получить набор, либо же выбрать 20 тыс. рублей. Такой информацией поделился глава комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. В текущем году получателями набора станут 64 тыс. семей."В июне Мособлдума провела круглый стол по теме демографии, в ходе которого была поддержана региональная программа по повышению рождаемости на 2023–2025 годы. Всего программа включает в себя более 30 мероприятий, в ней также было отмечено, что практику по предоставлению подарочного набора новорожденного необходимо продолжать и в дальнейшем", – добавил Голубев.В набор входят чепчик, утепленная шапочка, комплект носочков, костюм и другая одежда для новорожденного. Кроме того, в подарке есть термометры для тела, воды, назальный аспиратор, различные кремы для матери, лактационные вкладыши и средства ухода за ребенком: нагрудник, клеенка, пеленки, салфетки, одеяло, ватные диски, постельное белье, присыпка и другое.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), московская областная дума