https://ria.ru/20230724/smolensk-1885945804.html
Смоленские депутаты выбрали нового главу города
Смоленские депутаты выбрали нового главу города - РИА Новости, 24.07.2023
Смоленские депутаты выбрали нового главу города
Депутаты Смоленского городского совета в понедельник посредством голосования выбрали на должность главы Смоленска бывшего первого замглавы Александра Новикова,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:25
2023-07-24T13:25
2023-07-24T15:36
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Депутаты Смоленского городского совета в понедельник посредством голосования выбрали на должность главы Смоленска бывшего первого замглавы Александра Новикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета. По данным горсовета, мэр города выбирался на конкурсной основе. На должность претендовали четыре человека, в понедельник они представили депутатам свои программы развития Смоленска. Затем депутаты голосовали за самую убедительную, на их взгляд, кандидатуру. "На сессии присутствовали 27 депутатов, 23 депутата проголосовали за кандидатуру Новикова Александра Александровича", - рассказали в горсовете, отметив, что в повестке дня был лишь один вопрос – конкурс на пост главы города. Горсовет сообщает, что в числе первоочередных задач Александр Новиков назвал обновление системы управления и повышение эффективности работы администрации города. Также в своём выступлении он остановился на развитии социальной сферы, подчеркнув, что особое внимание должно уделяться таким направлениям, как культура, спорт и молодёжная политика. "Одновременно с этим для развития Смоленска крайне важно рационально управлять муниципальными финансами и повышать доходную часть городского бюджета, при этом повышая эффективность расходов", - цитирует Новикова пресс-служба горсовета.Полномочия главы города Смоленска Андрея Борисова были прекращены досрочно 9 июня в связи с его отставкой по собственному желанию. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Борисов называл свое решение "непростым", но "абсолютно правильным". Он объяснял, что, по его мнению, Смоленском должен руководить представитель новой команды губернатора. В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина. Досрочные выборы главы региона назначены на единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230623/lyubarskiy-1880054517.html
https://ria.ru/20221107/mer-1829614042.html
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политика, смоленск, смоленская область, россия
Политика, Смоленск, Смоленская область, Россия
Смоленские депутаты выбрали нового главу города
Горсовет Смоленска избрал Александра Новикова новым главой города
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Депутаты Смоленского городского совета в понедельник посредством голосования выбрали на должность главы Смоленска бывшего первого замглавы Александра Новикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.
По данным горсовета, мэр города выбирался на конкурсной основе. На должность претендовали четыре человека, в понедельник они представили депутатам свои программы развития Смоленска. Затем депутаты голосовали за самую убедительную, на их взгляд, кандидатуру.
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"На сессии присутствовали 27 депутатов, 23 депутата проголосовали за кандидатуру Новикова Александра Александровича", - рассказали в горсовете, отметив, что в повестке дня был лишь один вопрос – конкурс на пост главы города. Горсовет сообщает, что в числе первоочередных задач Александр Новиков назвал обновление системы управления и повышение эффективности работы администрации города. Также в своём выступлении он остановился на развитии социальной сферы, подчеркнув, что особое внимание должно уделяться таким направлениям, как культура, спорт и молодёжная политика. "Одновременно с этим для развития Смоленска крайне важно рационально управлять муниципальными финансами и повышать доходную часть городского бюджета, при этом повышая эффективность расходов", - цитирует Новикова пресс-служба горсовета.
Полномочия главы города Смоленска Андрея Борисова были прекращены досрочно 9 июня в связи с его отставкой по собственному желанию. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Борисов называл свое решение "непростым", но "абсолютно правильным". Он объяснял, что, по его мнению, Смоленском должен руководить представитель новой команды губернатора.
В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский
подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин
подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина
. Досрочные выборы главы региона назначены на единый день голосования 10 сентября.
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