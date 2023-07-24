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"Путинский шок": Германия прочувствовала на себе санкции против России - РИА Новости, 24.07.2023
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02:04 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/shok-1885857901.html
"Путинский шок": Германия прочувствовала на себе санкции против России
"Путинский шок": Германия прочувствовала на себе санкции против России - РИА Новости, 24.07.2023
"Путинский шок": Германия прочувствовала на себе санкции против России
Немецкие бизнес-элиты недовольны нынешней энергетической и экономической политикой правительства ФРГ, считая, что лучшие годы для страны позади, пишет... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:04
2023-07-24T02:04
в мире
германия
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Немецкие бизнес-элиты недовольны нынешней энергетической и экономической политикой правительства ФРГ, считая, что лучшие годы для страны позади, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты опроса Института Алленсбаха.Как отмечает издание, восстановление экономики Германии после "путинского шока" идет медленнее, чем ожидалось, а большинство опрошенных топ-менеджеров и предпринимателей согласны с тем, что страна "прошла свой зенит".Так, три четверти бизнесменов и управленцев критикуют энергетическую политику ФРГ, что является основным фактором недовольства коалиционным правительством. Кроме того, 76% бизнес-элит теперь считают, что действия федеральных властей ослабляют Германию.Среди основных причин снижения конкурентоспособности ФРГ 77% опрошенных называют высокую стоимость энергии, далее следуют нехватка рабочей силы, госрегулирование и другие проблемы. При этом бизнес-элиты крайне скептически относятся к мысли, что Германия в ближайшее время способна вернуть свою конкурентоспособность.В прошлом году ФРГ, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
https://ria.ru/20230702/germaniya-1881736448.html
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в мире, германия, россия, европа
В мире, Германия, Россия, Европа
"Путинский шок": Германия прочувствовала на себе санкции против России

FAZ: немецкие бизнес-элиты недовольны энергетический политикой правительства Шольца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Немецкие бизнес-элиты недовольны нынешней энергетической и экономической политикой правительства ФРГ, считая, что лучшие годы для страны позади, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты опроса Института Алленсбаха.
Как отмечает издание, восстановление экономики Германии после "путинского шока" идет медленнее, чем ожидалось, а большинство опрошенных топ-менеджеров и предпринимателей согласны с тем, что страна "прошла свой зенит".
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Так, три четверти бизнесменов и управленцев критикуют энергетическую политику ФРГ, что является основным фактором недовольства коалиционным правительством. Кроме того, 76% бизнес-элит теперь считают, что действия федеральных властей ослабляют Германию.
Среди основных причин снижения конкурентоспособности ФРГ 77% опрошенных называют высокую стоимость энергии, далее следуют нехватка рабочей силы, госрегулирование и другие проблемы. При этом бизнес-элиты крайне скептически относятся к мысли, что Германия в ближайшее время способна вернуть свою конкурентоспособность.
В прошлом году ФРГ, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
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