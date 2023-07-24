https://ria.ru/20230724/ramafosa-1885938068.html

Рамафоса возглавит делегацию ЮАР на саммите "Россия — Африка"

Рамафоса возглавит делегацию ЮАР на саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 24.07.2023

Рамафоса возглавит делегацию ЮАР на саммите "Россия — Африка"

Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию страны на саммите "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, следует из заявления офиса... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:47

2023-07-24T12:47

2023-07-24T13:00

форум "россия — африка"

юар

санкт-петербург

экономика

сирил рамафоса

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию страны на саммите "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, следует из заявления офиса южноафриканского лидера."Президент Сирил Рамафоса примет участие во втором саммите" Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля 2023 года", - говорится в заявлении офиса.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/afrika-1885857156.html

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форум "россия — африка", юар, санкт-петербург, экономика, сирил рамафоса