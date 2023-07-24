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Рамафоса возглавит делегацию ЮАР на саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 24.07.2023
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12:47 24.07.2023 (обновлено: 13:00 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ramafosa-1885938068.html
Рамафоса возглавит делегацию ЮАР на саммите "Россия — Африка"
Рамафоса возглавит делегацию ЮАР на саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 24.07.2023
Рамафоса возглавит делегацию ЮАР на саммите "Россия — Африка"
Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию страны на саммите "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, следует из заявления офиса... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:47
2023-07-24T13:00
форум "россия — африка"
юар
санкт-петербург
экономика
сирил рамафоса
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию страны на саммите "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, следует из заявления офиса южноафриканского лидера."Президент Сирил Рамафоса примет участие во втором саммите" Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля 2023 года", - говорится в заявлении офиса.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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форум "россия — африка", юар, санкт-петербург, экономика, сирил рамафоса
Форум "Россия — Африка", ЮАР, Санкт-Петербург, Экономика, Сирил Рамафоса
Рамафоса возглавит делегацию ЮАР на саммите "Россия — Африка"

Глава ЮАР Рамафоса возглавит делегацию страны на саммите "Россия — Африка" в Петербурге

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию страны на саммите "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, следует из заявления офиса южноафриканского лидера.
"Президент Сирил Рамафоса примет участие во втором саммите" Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля 2023 года", - говорится в заявлении офиса.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Товарооборот России с Африкой достиг почти 18 миллиардов долларов
Вчера, 01:47
 
Форум "Россия — Африка"ЮАРСанкт-ПетербургЭкономикаСирил Рамафоса
 
 
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