https://ria.ru/20230724/premiya-1885604101.html

Национальная премия для журналистов "ФИНКОР" открыла прием заявок

Национальная премия для журналистов "ФИНКОР" открыла прием заявок - РИА Новости, 24.07.2023

Национальная премия для журналистов "ФИНКОР" открыла прием заявок

Начался прием заявок на ежегодную национальную премию в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР", сообщает пресс-служба комплекса экономической... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:07

2023-07-24T10:07

2023-07-24T10:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

россия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Начался прием заявок на ежегодную национальную премию в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР", сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.Основной целью премии является определение лучших практик освещения экономических и финансовых вопросов на территории России. Учредителями премии выступили комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столичного правительства и министерство финансов РФ.Как отметил замминистра финансов РФ Павел Кадочников, на сегодняшний день финансовые рынки стремительно развиваются, что существенно стимулирует запрос на повышение уровня финансовой грамотности и требует дополнительных знаний в финансовой отрасли."Задача государства – обеспечить граждан всей доступной и достоверной информацией о проводимой финансово-экономической политике, мерах поддержки населения и бизнеса. В этом нам помогает журналистское сообщество. Премией "ФИНКОР" мы хотим отметить лучшие результаты по финансовой и экономической тематике", – сказал Кадочников.Премию проводят уже во второй раз. Поучаствовать в ней могут редакции отечественных СМИ, включая телевидение и радио; отдельные публицисты и коллективы авторов; журналисты-профессионалы, сотрудники онлайн-СМИ, блогеры, авторы telegram-каналов, которые занимаются освещением событий в сфере финансов и экономики.Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что премия в 2022 году вызвала большой интерес. Всего на конкурс было представлено более 200 работ от 94 отечественных средств массовой информации. Представители региональных и федеральных редакций стали лауреатами премии."Премия "ФИНКОР" дает возможность определить подборку лучших практик журналистского мастерства в освещении широкого круга финансово-экономических вопросов, посодействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня журналистов, раскрыть новые таланты, поможет созданию и поддержанию традиций качественной журналистики", – сказал Ефимов.Чтобы поучаствовать в конкурсе на соискание премии, нужно предоставить журналистские материалы, опубликованные с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Это могут быть репортажи; статьи; интервью; записи радиопередач, подкастов и эфиров на ТВ; публицистические проекты, которые были опубликованы в печатном, электронном изданиях или в telegram, на телевидении или радио.До 25 августа 2023 года продлится прием заявок. В рамках VII Московского финансового форума в "Манеже" 28 сентября будет организована церемония награждения лауреатов. Более подробную информацию о премии, номинациях можно узнать на сайте финкор.рф. На этом же ресурсе можно подать заявку на участие.

https://ria.ru/20220908/premiya-1815427609.html

https://ria.ru/20230706/investportal-1882645963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, россия