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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 120 украинских военных, группу диверсантов, склад боеприпасов ВСУ, РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:05

2023-07-24T14:05

2023-07-24T14:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 120 украинских военных, группу диверсантов, склад боеприпасов ВСУ, а также 7 единиц техники противника, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в понедельник в Минобороны России.Как сообщили в Минобороны РФ, на южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены живая сила и техника ВСУ в районах Макаровки в ДНР и Левадного на Запорожье. В свою очередь, на запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах малой Токмачки, Орехова и Пятихаток. Кроме того, в районе Каменского на Запорожье уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ."В районе населенного пункта Мироне Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

запорожская область

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область