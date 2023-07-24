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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 24.07.2023 (обновлено: 14:22 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/poteri-1885956717.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 120 украинских военных, группу диверсантов, склад боеприпасов ВСУ, РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:05
2023-07-24T14:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 120 украинских военных, группу диверсантов, склад боеприпасов ВСУ, а также 7 единиц техники противника, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в понедельник в Минобороны России.Как сообщили в Минобороны РФ, на южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены живая сила и техника ВСУ в районах Макаровки в ДНР и Левадного на Запорожье. В свою очередь, на запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах малой Токмачки, Орехова и Пятихаток. Кроме того, в районе Каменского на Запорожье уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ."В районе населенного пункта Мироне Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 120 украинских военных, группу диверсантов, склад боеприпасов ВСУ, а также 7 единиц техники противника, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны РФ, на южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены живая сила и техника ВСУ в районах Макаровки в ДНР и Левадного на Запорожье. В свою очередь, на запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах малой Токмачки, Орехова и Пятихаток. Кроме того, в районе Каменского на Запорожье уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
«
"В районе населенного пункта Мироне Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июля, 14:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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