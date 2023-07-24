https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html
Москвичам пообещали субтропическую погоду до конца месяца
Москвичам пообещали субтропическую погоду до конца месяца - РИА Новости, 24.07.2023
Москвичам пообещали субтропическую погоду до конца месяца
В Москве до конца июля будет как в субтропиках — тепло и влажно, иногда будет наблюдаться прохлада, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:06
2023-07-24T17:06
2023-07-24T21:23
москва
общество
михаил леус
погода
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве до конца июля будет как в субтропиках — тепло и влажно, иногда будет наблюдаться прохлада, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "До конца июля дожди различной интенсивности и продолжительности будут идти практически ежедневно. Температура будет постепенно повышаться, и самым теплым днем будет пятница: плюс 26-28, эдакие субтропики: тепло и влажно", — рассказал Леус. Он отметил, что в выходные опять прохлада. "Первая неделя августа непостоянна: пару дней дожди, пару днем солнце. И не теплее плюс 20-25", — добавил синоптик.
https://ria.ru/20230723/pogoda-1885797592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, михаил леус, погода
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода
Москвичам пообещали субтропическую погоду до конца месяца
Синоптик Леус: в Москве до конца июля будет тепло и влажно, как в субтропиках
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
В Москве до конца июля будет как в субтропиках — тепло и влажно, иногда будет наблюдаться прохлада, сообщил в своем телеграм-канале
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"До конца июля дожди различной интенсивности и продолжительности будут идти практически ежедневно. Температура будет постепенно повышаться, и самым теплым днем будет пятница: плюс 26-28, эдакие субтропики: тепло и влажно", — рассказал Леус.
Он отметил, что в выходные опять прохлада.
"Первая неделя августа непостоянна: пару дней дожди, пару днем солнце. И не теплее плюс 20-25", — добавил синоптик.
Синоптик "Фобос" рассказал о погоде в Москве на следующей неделе