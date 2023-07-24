https://ria.ru/20230724/pogoda-1885875541.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 24.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 19 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:19

2023-07-24T08:19

2023-07-24T08:19

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 19 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в понедельник облачно, кратковременные дожди. Температура в Москве плюс 17-19 градусов, по Московской области плюс 15-20 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230719/osadki-1885077440.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), погода