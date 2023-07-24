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Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией - РИА Новости, 24.07.2023
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Новости Подмосковья
 
17:18 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/podmoskove-1886005939.html
Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией
Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией - РИА Новости, 24.07.2023
Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией
Три стоматологических кабинета открыли в новой поликлинике №6 в ЖК "Пироговская ривьера" в Мытищах после обращения местных жителей к губернатору Подмосковья... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:18
2023-07-24T17:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Три стоматологических кабинета открыли в новой поликлинике №6 в ЖК "Пироговская ривьера" в Мытищах после обращения местных жителей к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой открыть стоматологию в шаговой доступности, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В прошлом году во время рабочей поездки в Мытищи жители ЖК "Пироговская ривьера" рассказали губернатору, что у них нет возможности лечить зубы в шаговой доступности. Чтобы доехать до стоматолога, приходится порой тратить в дороге более часа. Особенно это неудобно, когда возникает острая боль или необходима помощь ребёнку. Теперь это проблема решена. В местной поликлинике открылись сразу три кабинета: стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга и детского стоматолога. Все вместе они могут принять за смену до 30 пациентов", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, поликлиника №6 входит в структуру Мытищинской городской клинической больницы. Ранее стоматологические кабинеты открылись ещё в двух её подразделениях: в поликлинике №7 в деревне Сухарево и в поликлинике №2 на улице Юбилейной. Стремление сделать стоматологическую помощь более доступной для жителей Подмосковья выразил и губернатор региона. "Все, что касается стоматологической помощи - это очень важно. С этой потребностью у нас в поликлиники каждый день приходят порядка 30 тысяч человек, и мы видим, что наступило время для трансформации этой большой, очень важной службы. Сегодня открывается стоматология в "Пироговской ривьере" в Мытищах. Надеюсь, что в самое ближайшее время, мы сможем привести все 75 наших медорганизаций в надлежащее состояние", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мытищи, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Андрей Воробьев

Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Три стоматологических кабинета открыли в новой поликлинике №6 в ЖК "Пироговская ривьера" в Мытищах после обращения местных жителей к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой открыть стоматологию в шаговой доступности, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В прошлом году во время рабочей поездки в Мытищи жители ЖК "Пироговская ривьера" рассказали губернатору, что у них нет возможности лечить зубы в шаговой доступности. Чтобы доехать до стоматолога, приходится порой тратить в дороге более часа. Особенно это неудобно, когда возникает острая боль или необходима помощь ребёнку. Теперь это проблема решена. В местной поликлинике открылись сразу три кабинета: стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга и детского стоматолога. Все вместе они могут принять за смену до 30 пациентов", - рассказали в ведомстве.
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По данным пресс-службы, поликлиника №6 входит в структуру Мытищинской городской клинической больницы. Ранее стоматологические кабинеты открылись ещё в двух её подразделениях: в поликлинике №7 в деревне Сухарево и в поликлинике №2 на улице Юбилейной.
Стремление сделать стоматологическую помощь более доступной для жителей Подмосковья выразил и губернатор региона.
"Все, что касается стоматологической помощи - это очень важно. С этой потребностью у нас в поликлиники каждый день приходят порядка 30 тысяч человек, и мы видим, что наступило время для трансформации этой большой, очень важной службы. Сегодня открывается стоматология в "Пироговской ривьере" в Мытищах. Надеюсь, что в самое ближайшее время, мы сможем привести все 75 наших медорганизаций в надлежащее состояние", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиАндрей Воробьев
 
 
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