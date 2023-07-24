https://ria.ru/20230724/podmoskove-1886005939.html
Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией
Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией - РИА Новости, 24.07.2023
Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией
Три стоматологических кабинета открыли в новой поликлинике №6 в ЖК "Пироговская ривьера" в Мытищах после обращения местных жителей к губернатору Подмосковья... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:18
2023-07-24T17:18
2023-07-24T17:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886005573_0:164:1268:877_1920x0_80_0_0_215e25a74ca25acf3e8c0133d3ce94c8.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Три стоматологических кабинета открыли в новой поликлинике №6 в ЖК "Пироговская ривьера" в Мытищах после обращения местных жителей к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой открыть стоматологию в шаговой доступности, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В прошлом году во время рабочей поездки в Мытищи жители ЖК "Пироговская ривьера" рассказали губернатору, что у них нет возможности лечить зубы в шаговой доступности. Чтобы доехать до стоматолога, приходится порой тратить в дороге более часа. Особенно это неудобно, когда возникает острая боль или необходима помощь ребёнку. Теперь это проблема решена. В местной поликлинике открылись сразу три кабинета: стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга и детского стоматолога. Все вместе они могут принять за смену до 30 пациентов", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, поликлиника №6 входит в структуру Мытищинской городской клинической больницы. Ранее стоматологические кабинеты открылись ещё в двух её подразделениях: в поликлинике №7 в деревне Сухарево и в поликлинике №2 на улице Юбилейной. Стремление сделать стоматологическую помощь более доступной для жителей Подмосковья выразил и губернатор региона. "Все, что касается стоматологической помощи - это очень важно. С этой потребностью у нас в поликлиники каждый день приходят порядка 30 тысяч человек, и мы видим, что наступило время для трансформации этой большой, очень важной службы. Сегодня открывается стоматология в "Пироговской ривьере" в Мытищах. Надеюсь, что в самое ближайшее время, мы сможем привести все 75 наших медорганизаций в надлежащее состояние", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
https://ria.ru/20230724/podmoskove-1885963788.html
московская область (подмосковье)
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886005573_154:184:1078:877_1920x0_80_0_0_5854bb410a63c9d1aa2b120396075117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мытищи, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Андрей Воробьев
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Три стоматологических кабинета открыли в новой поликлинике №6 в ЖК "Пироговская ривьера" в Мытищах после обращения местных жителей к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой открыть стоматологию в шаговой доступности, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В прошлом году во время рабочей поездки в Мытищи
жители ЖК "Пироговская ривьера" рассказали губернатору, что у них нет возможности лечить зубы в шаговой доступности. Чтобы доехать до стоматолога, приходится порой тратить в дороге более часа. Особенно это неудобно, когда возникает острая боль или необходима помощь ребёнку. Теперь это проблема решена. В местной поликлинике открылись сразу три кабинета: стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга и детского стоматолога. Все вместе они могут принять за смену до 30 пациентов", - рассказали в ведомстве.
Новое офтальмологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья
По данным пресс-службы, поликлиника №6 входит в структуру Мытищинской городской клинической больницы. Ранее стоматологические кабинеты открылись ещё в двух её подразделениях: в поликлинике №7 в деревне Сухарево и в поликлинике №2 на улице Юбилейной.
Стремление сделать стоматологическую помощь более доступной для жителей Подмосковья выразил и губернатор региона.
"Все, что касается стоматологической помощи - это очень важно. С этой потребностью у нас в поликлиники каждый день приходят порядка 30 тысяч человек, и мы видим, что наступило время для трансформации этой большой, очень важной службы. Сегодня открывается стоматология в "Пироговской ривьере" в Мытищах. Надеюсь, что в самое ближайшее время, мы сможем привести все 75 наших медорганизаций в надлежащее состояние", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.