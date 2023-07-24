https://ria.ru/20230724/podmoskove-1886005939.html

Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией

Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией - РИА Новости, 24.07.2023

Поликлинику в Подмосковье оснастили стоматологией

Три стоматологических кабинета открыли в новой поликлинике №6 в ЖК "Пироговская ривьера" в Мытищах после обращения местных жителей к губернатору Подмосковья... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:18

2023-07-24T17:18

2023-07-24T17:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Три стоматологических кабинета открыли в новой поликлинике №6 в ЖК "Пироговская ривьера" в Мытищах после обращения местных жителей к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой открыть стоматологию в шаговой доступности, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В прошлом году во время рабочей поездки в Мытищи жители ЖК "Пироговская ривьера" рассказали губернатору, что у них нет возможности лечить зубы в шаговой доступности. Чтобы доехать до стоматолога, приходится порой тратить в дороге более часа. Особенно это неудобно, когда возникает острая боль или необходима помощь ребёнку. Теперь это проблема решена. В местной поликлинике открылись сразу три кабинета: стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга и детского стоматолога. Все вместе они могут принять за смену до 30 пациентов", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, поликлиника №6 входит в структуру Мытищинской городской клинической больницы. Ранее стоматологические кабинеты открылись ещё в двух её подразделениях: в поликлинике №7 в деревне Сухарево и в поликлинике №2 на улице Юбилейной. Стремление сделать стоматологическую помощь более доступной для жителей Подмосковья выразил и губернатор региона. "Все, что касается стоматологической помощи - это очень важно. С этой потребностью у нас в поликлиники каждый день приходят порядка 30 тысяч человек, и мы видим, что наступило время для трансформации этой большой, очень важной службы. Сегодня открывается стоматология в "Пироговской ривьере" в Мытищах. Надеюсь, что в самое ближайшее время, мы сможем привести все 75 наших медорганизаций в надлежащее состояние", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

https://ria.ru/20230724/podmoskove-1885963788.html

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мытищи

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, андрей воробьев