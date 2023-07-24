https://ria.ru/20230724/parki-1885930186.html

В выходные более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья

В выходные более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 24.07.2023

В выходные более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья

В Московской области 22 и 23 июля проходила выездная акция по проверке здоровья, в которой приняли участие более 500 человек, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:18

2023-07-24T12:18

2023-07-24T14:01

общество

московская область (подмосковье)

коломна

ивантеевка

светлана стригункова

новости подмосковья

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Московской области 22 и 23 июля проходила выездная акция по проверке здоровья, в которой приняли участие более 500 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Всего в этот раз в акции были задействованы 24 городских парка – в Коломне, Ивантеевке, Щелкове, Химках, Долгопрудном, Воскресенске и Клину и других муниципалитетах. "Акция "Проверь здоровье в парке" продолжается. Это удобный формат – желающему получить консультацию врача и пройти диагностику не надо идти в поликлинику. За эти выходные такой возможностью воспользовались 517 человек, а всего за лето – более 4,4 тысячи желающих", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале "Госуслуги".

https://ria.ru/20230721/park-1885497401.html

московская область (подмосковье)

коломна

ивантеевка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, московская область (подмосковье), коломна, ивантеевка, светлана стригункова