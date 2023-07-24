https://ria.ru/20230724/parki-1885930186.html
В выходные более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья
В выходные более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 24.07.2023
В выходные более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья
В Московской области 22 и 23 июля проходила выездная акция по проверке здоровья, в которой приняли участие более 500 человек, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:18
2023-07-24T12:18
2023-07-24T14:01
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Московской области 22 и 23 июля проходила выездная акция по проверке здоровья, в которой приняли участие более 500 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Всего в этот раз в акции были задействованы 24 городских парка – в Коломне, Ивантеевке, Щелкове, Химках, Долгопрудном, Воскресенске и Клину и других муниципалитетах. "Акция "Проверь здоровье в парке" продолжается. Это удобный формат – желающему получить консультацию врача и пройти диагностику не надо идти в поликлинику. За эти выходные такой возможностью воспользовались 517 человек, а всего за лето – более 4,4 тысячи желающих", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале "Госуслуги".
https://ria.ru/20230721/park-1885497401.html
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общество, московская область (подмосковье), коломна, ивантеевка, светлана стригункова
Общество, Московская область (Подмосковье), Коломна, Ивантеевка, Светлана Стригункова , Новости Подмосковья
В выходные более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья
В Подмосковье более 500 человек приняли участие в выездной акции по проверке здоровья
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
В Московской области 22 и 23 июля проходила выездная акция по проверке здоровья, в которой приняли участие более 500 человек, сообщает пресс-служба
Минздрава региона.
Всего в этот раз в акции были задействованы 24 городских парка – в Коломне, Ивантеевке, Щелкове, Химках, Долгопрудном, Воскресенске и Клину и других муниципалитетах.
"Акция "Проверь здоровье в парке" продолжается. Это удобный формат – желающему получить консультацию врача и пройти диагностику не надо идти в поликлинику. За эти выходные такой возможностью воспользовались 517 человек, а всего за лето – более 4,4 тысячи желающих", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале "Госуслуги".
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