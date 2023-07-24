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Школьники в Донецке продолжат дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 24.07.2023 (обновлено: 18:58 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/obuchenie-1886031355.html
Школьники в Донецке продолжат дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов
Школьники в Донецке продолжат дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов - РИА Новости, 24.07.2023
Школьники в Донецке продолжат дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов
В Донецке планируют продолжить дистанционное обучение детей в школах в связи с высокой опасностью обстрелов города со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости мэр... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:57
2023-07-24T18:58
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. В Донецке планируют продолжить дистанционное обучение детей в школах в связи с высокой опасностью обстрелов города со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Мы вынуждены сегодня принимать это решение (о дистанционном обучении) для того, чтобы сохранить жизнь детей, поэтому дети учатся на дистанции &lt;...&gt; те условия, которые складываются, говорят о правильном решении по поводу дистанционного обучения, потому что у нас порядка 70 школ имеют три-пять попаданий украинскими снарядами - прицельно по школе", - рассказал Кулемзин. Ранее глава администрации Донецка сообщал, что в городе около 150 школ в разной степени целенаправленно повреждены при обстрелах со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230724/shkoly-1885917409.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Школьники в Донецке продолжат дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов

Мэр Кулемзин: школьники в Донецке продолжат дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. В Донецке планируют продолжить дистанционное обучение детей в школах в связи с высокой опасностью обстрелов города со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«
"Мы вынуждены сегодня принимать это решение (о дистанционном обучении) для того, чтобы сохранить жизнь детей, поэтому дети учатся на дистанции <...> те условия, которые складываются, говорят о правильном решении по поводу дистанционного обучения, потому что у нас порядка 70 школ имеют три-пять попаданий украинскими снарядами - прицельно по школе", - рассказал Кулемзин.
Ранее глава администрации Донецка сообщал, что в городе около 150 школ в разной степени целенаправленно повреждены при обстрелах со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела школы в поселке Красный Партизан со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Вчера, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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