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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватскому району, сообщило представительство... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:54
2023-07-24T16:54
2023-07-24T16:57
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16.15 – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16.30 – населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 15.40 украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 152 миллиметра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Ясиноватой