Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 24.07.2023 (обновлено: 16:57 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/obstrel-1885999851.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватскому району, сообщило представительство... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:54
2023-07-24T16:57
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
происшествия
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16.15 – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16.30 – населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 15.40 украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 152 миллиметра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петровский район, донецкая народная республика, донецк, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16.15 – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16.30 – населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, в 15.40 украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские артиллеристы в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Хотели того, чего добились": США пытаются убедить всех в успехе на Украине
21 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествияСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала