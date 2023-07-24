https://ria.ru/20230724/obstrel-1885929423.html
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Херсонской области
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 24.07.2023
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Херсонской области
Украинские войска минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по шести населенным пунктам Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:17
2023-07-24T12:17
2023-07-24T12:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по шести населенным пунктам Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Васильевка, Днепряны, Крынки", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
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херсонская область , россия, новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Херсонской области
Украинские военные ночью нанесли артудар по шести населенным пунктам в Херсонской области