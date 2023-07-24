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Командующий группировкой "Центр" оценил сроки наступления ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:03 24.07.2023 (обновлено: 01:10 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/nastuplenie-1885854753.html
Командующий группировкой "Центр" оценил сроки наступления ВСУ
Командующий группировкой "Центр" оценил сроки наступления ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
Командующий группировкой "Центр" оценил сроки наступления ВСУ
Украинские войска будут наступать до конца августа этого года, потом будет перерыв, заявил командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T01:03
2023-07-24T01:10
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
андрей мордвичев
александр лукашенко
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска будут наступать до конца августа этого года, потом будет перерыв, заявил командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "Смотрим"."Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится", - сказал Мордвичев.Рекордное количество техникиПрезидент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье рассказал, что российские бойцы за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники.Так глава государства ответил на слова Лукашенко, который заявил, что, по данным белорусской стороны, за один бой российские бойцы уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley."С той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой", — отметил Путин.По словам президента, потери личного состава ВСУ с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек.Он также выделил значительные потери среди иностранных наемников на Украине. При этом Путин подчеркнул, что боевики погибают "из-за своей глупости"."Идет тяжело"США исходят из того, что контрнаступление Украины продлится "несколько месяцев", заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен."Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы по-прежнему рассматриваем вариант нескольких месяцев", - сказал он в интервью телеканалу CNN.Как отметил глава госдепа, контрнаступление ВСУ все еще находится "на сравнительно ранней стадии". "Оно идет тяжело", - признал он.Контрнаступление ВСУУкраинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard—- впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
https://ria.ru/20230723/vsu-1885812686.html
https://ria.ru/20230723/nastuplenie-1885806205.html
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украина, россия, владимир путин, андрей мордвичев, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Андрей Мордвичев, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, НАТО
Командующий группировкой "Центр" оценил сроки наступления ВСУ

Командующий группировкой "Центр" спрогнозировал продолжение наступления ВСУ до конца лета

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска будут наступать до конца августа этого года, потом будет перерыв, заявил командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "Смотрим".
«
"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится", - сказал Мордвичев.

Рекордное количество техники

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье рассказал, что российские бойцы за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники.
Так глава государства ответил на слова Лукашенко, который заявил, что, по данным белорусской стороны, за один бой российские бойцы уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
"Поражение уже наступило". Во Франции ужаснулись положению ВСУ на передовой
Вчера, 16:28
"С той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой", — отметил Путин.
По словам президента, потери личного состава ВСУ с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек.
Он также выделил значительные потери среди иностранных наемников на Украине. При этом Путин подчеркнул, что боевики погибают "из-за своей глупости".

"Идет тяжело"

США исходят из того, что контрнаступление Украины продлится "несколько месяцев", заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен.
"Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы по-прежнему рассматриваем вариант нескольких месяцев", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Как отметил глава госдепа, контрнаступление ВСУ все еще находится "на сравнительно ранней стадии". "Оно идет тяжело", - признал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
На Запорожье предположили, что ВСУ начнут новую фазу наступления в июле
Вчера, 15:31

Контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard—- впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, пишут СМИ
Вчера, 10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинАндрей МордвичевАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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