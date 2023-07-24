https://ria.ru/20230724/muka-1885946238.html

Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки

Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки - РИА Новости, 24.07.2023

Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки

Алтайский фермер выделил участникам спецоперации 3 тонны муки, ее расфасовали в небольшие мешки и отправили бойцам, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:28

2023-07-24T13:28

2023-07-24T13:44

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общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Алтайский фермер выделил участникам спецоперации 3 тонны муки, ее расфасовали в небольшие мешки и отправили бойцам, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Баевском районе продолжается формирование гуманитарной помощи для бойцов СВО… Баевский фермер подготовил почти 3000 кг муки гуманитарной помощи для СВО", - говорится в сообщении. Муку расфасовывали в мешки по 8 килограммов. Уточняется, что этим занимались специалисты соцзащиты района и сотрудники мельницы. "Скоро весь груз будет доставлен в зону проведения спецоперации для приготовления свежего хлеба и другой продукции для наших военнослужащих", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230724/avtomobil-1885939063.html

алтайский край

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, алтайский край