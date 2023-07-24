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Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки - РИА Новости, 24.07.2023
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13:28 24.07.2023 (обновлено: 13:44 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/muka-1885946238.html
Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки
Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки - РИА Новости, 24.07.2023
Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки
Алтайский фермер выделил участникам спецоперации 3 тонны муки, ее расфасовали в небольшие мешки и отправили бойцам, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:28
2023-07-24T13:44
надежные люди
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Алтайский фермер выделил участникам спецоперации 3 тонны муки, ее расфасовали в небольшие мешки и отправили бойцам, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Баевском районе продолжается формирование гуманитарной помощи для бойцов СВО… Баевский фермер подготовил почти 3000 кг муки гуманитарной помощи для СВО", - говорится в сообщении. Муку расфасовывали в мешки по 8 килограммов. Уточняется, что этим занимались специалисты соцзащиты района и сотрудники мельницы. "Скоро весь груз будет доставлен в зону проведения спецоперации для приготовления свежего хлеба и другой продукции для наших военнослужащих", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230724/avtomobil-1885939063.html
алтайский край
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общество, алтайский край
Надежные люди, Общество, Алтайский край
Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки

Фермер из Алтайского края передал бойцам спецоперации три тонны муки

© Фото : пресс-служба правительства Республики АлтайАлтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки
Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : пресс-служба правительства Республики Алтай
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Алтайский фермер выделил участникам спецоперации 3 тонны муки, ее расфасовали в небольшие мешки и отправили бойцам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Баевском районе продолжается формирование гуманитарной помощи для бойцов СВО… Баевский фермер подготовил почти 3000 кг муки гуманитарной помощи для СВО", - говорится в сообщении.
Муку расфасовывали в мешки по 8 килограммов. Уточняется, что этим занимались специалисты соцзащиты района и сотрудники мельницы.
"Скоро весь груз будет доставлен в зону проведения спецоперации для приготовления свежего хлеба и другой продукции для наших военнослужащих", - отмечает пресс-служба.
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