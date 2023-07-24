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Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки
Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки - РИА Новости, 24.07.2023
Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки
Алтайский фермер выделил участникам спецоперации 3 тонны муки, ее расфасовали в небольшие мешки и отправили бойцам, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:28
2023-07-24T13:28
2023-07-24T13:44
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БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Алтайский фермер выделил участникам спецоперации 3 тонны муки, ее расфасовали в небольшие мешки и отправили бойцам, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Баевском районе продолжается формирование гуманитарной помощи для бойцов СВО… Баевский фермер подготовил почти 3000 кг муки гуманитарной помощи для СВО", - говорится в сообщении. Муку расфасовывали в мешки по 8 килограммов. Уточняется, что этим занимались специалисты соцзащиты района и сотрудники мельницы. "Скоро весь груз будет доставлен в зону проведения спецоперации для приготовления свежего хлеба и другой продукции для наших военнослужащих", - отмечает пресс-служба.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, алтайский край
Надежные люди, Общество, Алтайский край
Алтайский фермер передал участникам спецоперации три тонны муки
Фермер из Алтайского края передал бойцам спецоперации три тонны муки
БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Алтайский фермер выделил участникам спецоперации 3 тонны муки, ее расфасовали в небольшие мешки и отправили бойцам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Баевском районе продолжается формирование гуманитарной помощи для бойцов СВО… Баевский фермер подготовил почти 3000 кг муки гуманитарной помощи для СВО", - говорится в сообщении.
Муку расфасовывали в мешки по 8 килограммов. Уточняется, что этим занимались специалисты соцзащиты района и сотрудники мельницы.
"Скоро весь груз будет доставлен в зону проведения спецоперации для приготовления свежего хлеба и другой продукции для наших военнослужащих", - отмечает пресс-служба.
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